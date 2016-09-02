图文：武汉首发“五证合一”营业执照三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝江城台式电脑起步价降至千元内开奖公告每度电补贴0.15元今晨油价调整93号汽油上涨0.2元
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 第12版 经济
·图文：武汉首发“五证合一”营业执照
·三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
·江城台式电脑起步价降至千元内
·开奖公告
·每度电补贴0.15元
·今晨油价调整93号汽油上涨0.2元
楚天都市报电子版
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12 经济 2016.9.2 星期五
三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝
封闭两条车道维修 9月底恢复正常通行
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员吴武刚 李璇）汉口三阳路立交桥一桥墩帽梁“牛腿”出现斜向裂缝，有安全隐患。昨日，来自武汉市城管委桥梁处的消息称，已在桥梁两侧各封闭一条车道进行加固维修，预计9月底恢复正常通行。
    三阳路立交桥位于解放大道三阳路至解放公园路段，建于1995年。武汉市城管委桥梁处上月在巡查中发现，该桥15号墩帽梁北侧一条“牛腿”出现斜向裂缝，已贯穿“牛腿”截面。


   