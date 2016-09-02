查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 经济 ·图文：武汉首发“五证合一”营业执照 ·三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝 ·江城台式电脑起步价降至千元内 ·开奖公告 ·每度电补贴0.15元 ·今晨油价调整93号汽油上涨0.2元 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 图文：武汉首发“五证合一”营业 · 三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝 · 江城台式电脑起步价降至千元内 · 开奖公告 · 每度电补贴0.15元 · 今晨油价调整93号汽油上涨0. 12 经济 2016.9.2 星期五 三阳路立交桥一条“牛腿”现裂缝 封闭两条车道维修 9月底恢复正常通行 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者卢成汉 通讯员吴武刚 李璇）汉口三阳路立交桥一桥墩帽梁“牛腿”出现斜向裂缝，有安全隐患。昨日，来自武汉市城管委桥梁处的消息称，已在桥梁两侧各封闭一条车道进行加固维修，预计9月底恢复正常通行。

三阳路立交桥位于解放大道三阳路至解放公园路段，建于1995年。武汉市城管委桥梁处上月在巡查中发现，该桥15号墩帽梁北侧一条“牛腿”出现斜向裂缝，已贯穿“牛腿”截面。





