查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 体彩 ·不玩11选5都不好意思自称彩民了 ·“吉祥三宝”笑纳百万排列五大奖 ·广告 ·购武网门票赢体彩千万大奖 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 体彩 第12版 : 经济 第13版 : 养生 第14版 : 财经 第15版 : 绽放20年“健康相伴” 第16版 : 教科 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 夕阳晚晴 第20版 : 诗歌美文 第23版 : 国际 第24版 : 国内 第7版 : 评论 · 不玩11选5都不好意思自称彩民 · “吉祥三宝”笑纳百万排列五大奖 · 广告 · 购武网门票赢体彩千万大奖 10 体彩 2016.9.2 星期五 购武网门票赢体彩千万大奖 楚天都市报讯 爱网球，一起来！一年一度的武汉网球公开赛，将于9月23日至10月1日在光谷国际网球中心举行，其总奖金高达258万美元。

本届武网入围选手共有43位，分别来自23个国家，小威廉姆斯、科贝尔、穆古拉扎等网球名将，届时将领衔世界排名前45位的超豪华阵容，为中国球迷献上百余场精彩对决。

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此外，持有武汉旅游一卡通年卡的游客，凭一卡通每日可观看除中央球场之外的所有比赛。球迷们也可通过武网官方网站、武网官方票务热线（400-870-2014）、武网官方票务网站、武网官方微信订阅号和服务号等自有渠道，全天候购买球票。钱莺 曹伟





