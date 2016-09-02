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体彩
2016.9.2 星期五
儿子选号妻子投注老公领奖
“吉祥三宝”笑纳百万排列五大奖
楚天都市报讯 8月31日，彩民张先生（化姓）从恩施咸丰县赶到省体彩中心，领取排列五第16233期100万大奖。而张先生并非大奖的真正获得者，他是代妻子来领奖的。有意思的是，中奖的号码，居然出自张先生上小学的儿子。
张先生坦言，自己对于彩票并无很多了解，只是妻子比较喜欢，偶尔会在家附近的体彩店买上几注。这次中的大奖，就是她在家附近的98266体彩销售点买的。这几天因为妻子比较忙，他便乘坐飞机赶来武汉，代她领奖。
说到这次中奖的号码，张先生透露，其功劳居然来自上小学的儿子。其妻子虽然喜欢买彩票，但并不专业，每次都是随意选择几个号码，或者干脆机选投注。8月27日，张先生的妻子买彩票时，让随同的儿子说了两个号码，随后以10倍投注买了40元的排列五。没想到儿子随口说的“56890 ”这注号码，竟然中得100万大奖！小朋友的运气如此之好，你不服都不行啊！
最近我省排列大奖频频爆出，几乎每天都有人中得排列五大奖。除了羡慕嫉妒，最好的行动就是坚持购彩。说不定下一个“吉祥三宝”幸运之家，就轮到你家了哦！ 熊莉