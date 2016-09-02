千车见证大武汉复兴与崛起图文：莫让“孝老假”遭遇休假难微观点
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·千车见证大武汉复兴与崛起
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楚天都市报电子版
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7 评论 2016.9.2 星期五
微观点
    楚天都市报讯 对于借据、银行转账凭证等传统形式的证据而言，QQ、微信记录、支付宝转账记录等新形式的证据还是存在较大风险，例如存在伪造、变造或者被他人盗用的可能。
    ——民间借贷纠纷复杂，北京西城法院民三庭庭长赵燕来表示，不建议仅凭QQ、微信联系，就草率把钱借出去

    下调费率和保证待遇，并不是此消彼长的零和游戏。在保证待遇水平前提下，仍有一定空间为企业减负。
    ——近日，一份研究报告指出，当前我国企业职工五项社保总费率过高，《人民日报》发表观点称，目前我国财政用于社会保险的支出低于发达国家的水平，在总缴费水平不变的前提下，财政多支付一些，国企收益反哺力度大一些，企业和个人的压力就可以小一些，社保待遇也不会因此缩水

    针对演员的天价片酬问题，法律应当有所作为，从法律上明确规定，一部电影中全部演员的片酬，最高不得超过该电影全部制作费用的30%。
    ——日前，全国人大常委会分组审议电影产业促进法草案，多名全国人大常委会委员呼吁治理“天价片酬”

    排队离婚奇观是高地价、高房价带来的恶果，如果房价不能回归理性，房屋不能回归“居住”的本来属性，类似的奇闻还会一再上演。
    ——上海住建委否认将出台房产新政的传言后，此间“离婚热”并未冷却，新华网9月1日发表上述观点

    某人拿出1亿元来，捐赠给某个慈善机构，这个行为是一次性的。捐出来的钱跟他个人和家族没有太多关联。他还可以拿1亿或者10亿来成立一个家族的慈善信托基金，通过它的营运和收益用于慈善事业。这有利于我国慈善事业发展，也有利于大额捐赠。
    ——9月1日起，我国《慈善法》正式施行，中国人民大学教授郑功成表示，在我国慈善信托值得鼓励


   