查看本版大图 上一版 版面概览 第24版 时事 ·加拿大宣布申请加入亚投行 ·图文：伊斯兰国主要头目被击毙 ·图文：台风“狮子山”来袭 日本11人遇难 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 加拿大宣布申请加入亚投行 · 图文：伊斯兰国主要头目被击毙 · 图文：台风“狮子山”来袭 日本 24 时事 2016.9.1 星期四 加拿大宣布申请加入亚投行 行长金立群：9月30日前再度开门纳新 成员国将超90家 楚天都市报讯 综合新华社、央视报道加拿大财政部长比尔·莫诺8月31日在北京宣布，加拿大将正式申请加入亚洲基础设施投资银行（亚投行）。亚投行行长金立群对此表示欢迎。“显然，加入亚投行是加拿大的最佳选择。”莫诺当天在亚投行总部出席新闻发布会时说，亚投行代表了国际多边主义的新取向，要在未来全球经济格局中取得成功，必须构建多重战略伙伴关系，并实行对外开放。

金立群对加拿大的决定表示欢迎。他说，亚投行今年1月正式运营以来已经取得巨大进展，加拿大此时申请加入，恰恰体现加方对亚投行抱有信心。“加拿大在处理多边议题中经验丰富。”金立群说，期待加方提供“强力支持”，相信加拿大将对亚投行的发展作出巨大贡献。

当前，亚投行57个创始成员国涵盖亚洲、大洋洲、欧洲、拉美、非洲等五大洲。如果此次加拿大申请成功，亚投行的成员“版图”上将再增添北美洲。“加拿大申请加入亚投行，表明亚投行的吸引力不断上升，影响力不断扩大，其全球性金融机构地位日益形成并得到巩固。”中国财政科学研究院院长刘尚希说。

实际上，除了加拿大之外，还有多个国家对亚投行表示出浓厚兴趣，并已经投出“橄榄枝”。“现在已有20多个国家等待加入，我们对此表示欢迎。”金立群说，亚投行始终坚持以“开放、包容”的原则吸收新成员。亚投行将在今年9月30日前再度开门纳新，新成员有望在2017年初正式加入亚投行。到时亚投行成员国将超过90家。

根据《亚投行协定》，亚投行新成员资格向国际复兴开发银行和亚洲开发银行成员开放。符合申请成员资格的申请国家或经济体经理事会特别多数（即理事人数占理事总人数半数以上、且所代表投票权不低于成员总投票权一半）投票同意后，可成为亚投行成员。新成员将以普通成员身份加入。“亚投行是一个开放的机构，大门永远是敞开的。”金立群说。可以预见，随着未来更多成员的加入，亚投行将对促进世界经济复苏、全球经济秩序变革、亚洲区域合作等产生积极作用。

金立群还透露，下一步，亚投行将根据业务量等因素，决定职员配置，“尽量避免冗员”。“银行将对腐败采取零容忍态度。”金立群表示，有信心在银行管理层和各成员的共同努力下，将亚投行建成一个精干、廉洁和绿色、具有21世纪先进治理理念的新型多边金融机构。





