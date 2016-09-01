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 第23版 体育
·图文：超难“入学”考放手一搏吧
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·蒿俊闵或无缘中韩首战
·百余名湖北球迷现场助阵
楚天都市报电子版
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23 体育 2016.9.1 星期四
百余名湖北球迷现场助阵
    楚天都市报讯 昨日凌晨2点，百余名湖北球迷飞抵首尔，这其中包括大家所熟悉的铁喇叭梅南生，因为身体原因，梅南生已经不再是铁喇叭不离手了，“我已经吹不动了，不过这颗支持国足的心永远都不会变！”梅南生说。
    这次湖北球迷是以龙之队湖北球迷分会的名义赴韩国的，他们将与其他省市的球迷一起，在中韩之战中，为中国队加油助威。届时，预计有1.5万名中国球迷出现在首尔世界杯体育场的看台上。据了解，他们将身着统一的球迷服，上面写上“中国加油”的字样，力争通过整体的气势，压住东道主球迷的风头。
    在谈到这场比赛时，梅南生说：“中国队的实力不占优，只要踢出了内容、踢出了精神，即使输给了对手，我们也能接受，当然我们也非常希望国足能够给我们带来惊喜。”
    作为湖北球迷的一员，梅南生自然关心国足阵中武汉球员的表现，“上次东亚杯3比0赢韩国队时，邓卓翔为武汉伢争了光，希望这一次，曾诚、张稀哲他们也能有好的表现！”
    据了解，在观看完这场比赛后，湖北球迷还将赴沈阳，为中国队主场战伊朗队助阵。“整个12强赛，我们湖北球迷都不会缺席。”梅南生说。
    楚天都市报记者徐平发自首尔


   