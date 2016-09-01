查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·图文：超难“入学”考放手一搏吧 ·广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级 ·广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束 ·蒿俊闵或无缘中韩首战 ·百余名湖北球迷现场助阵 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：超难“入学”考放手一搏吧 · 广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡 · 广告：斯柯达大中南区三周年感恩 · 蒿俊闵或无缘中韩首战 · 百余名湖北球迷现场助阵 23 体育 2016.9.1 星期四 百余名湖北球迷现场助阵 楚天都市报讯 昨日凌晨2点，百余名湖北球迷飞抵首尔，这其中包括大家所熟悉的铁喇叭梅南生，因为身体原因，梅南生已经不再是铁喇叭不离手了，“我已经吹不动了，不过这颗支持国足的心永远都不会变！”梅南生说。

这次湖北球迷是以龙之队湖北球迷分会的名义赴韩国的，他们将与其他省市的球迷一起，在中韩之战中，为中国队加油助威。届时，预计有1.5万名中国球迷出现在首尔世界杯体育场的看台上。据了解，他们将身着统一的球迷服，上面写上“中国加油”的字样，力争通过整体的气势，压住东道主球迷的风头。

在谈到这场比赛时，梅南生说：“中国队的实力不占优，只要踢出了内容、踢出了精神，即使输给了对手，我们也能接受，当然我们也非常希望国足能够给我们带来惊喜。”

作为湖北球迷的一员，梅南生自然关心国足阵中武汉球员的表现，“上次东亚杯3比0赢韩国队时，邓卓翔为武汉伢争了光，希望这一次，曾诚、张稀哲他们也能有好的表现！”

据了解，在观看完这场比赛后，湖北球迷还将赴沈阳，为中国队主场战伊朗队助阵。“整个12强赛，我们湖北球迷都不会缺席。”梅南生说。

楚天都市报记者徐平发自首尔





