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 第23版 体育
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·蒿俊闵或无缘中韩首战
·百余名湖北球迷现场助阵
楚天都市报电子版
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23 体育 2016.9.1 星期四
蒿俊闵或无缘中韩首战
    楚天都市报讯 赛前有消息称，国足已经确定了中韩之战的23人大名单，蒿俊闵和胡人天没能进入到这份名单中。但在新闻发布会上，高洪波明确表示，这份名单要在1日上午才会最终确定。尽管高洪波迟迟不愿透露23人大名单，但感冒一直都未好的蒿俊闵极有可能会缺席中韩之战。
    自从跟随球队抵达首尔后，蒿俊闵就感冒了，队医认为以他目前的身体状况不适合比赛，此前一天他还缺席了国足的训练课，昨日的赛前踩场，蒿俊闵出现在了训练中，但他的感冒并没有好。从这一举动来看，对于蒿俊闵这位中场核心的去留，高洪波也一直举棋不定。因为在这一位置上，蒿俊闵所起的作用至关重要。
    如果蒿俊闵缺席，那么另一武汉伢张稀哲有望顶替，他的特点与蒿俊闵较为相似。作为一号门将，另一名武汉伢曾诚铁定将出现在首发阵容中，为国足把守这最后一道防线。
    在本次国足大名单中，恒大球员占据了7席之多，他们中的大多数肯定将成为中韩之战的生力军。
    楚天都市报记者徐平发自首尔


   