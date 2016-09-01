查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·图文：超难“入学”考放手一搏吧 ·广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级 ·广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束 ·蒿俊闵或无缘中韩首战 ·百余名湖北球迷现场助阵 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：超难“入学”考放手一搏吧 · 广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡 · 广告：斯柯达大中南区三周年感恩 · 蒿俊闵或无缘中韩首战 · 百余名湖北球迷现场助阵 23 体育 2016.9.1 星期四 蒿俊闵或无缘中韩首战 楚天都市报讯 赛前有消息称，国足已经确定了中韩之战的23人大名单，蒿俊闵和胡人天没能进入到这份名单中。但在新闻发布会上，高洪波明确表示，这份名单要在1日上午才会最终确定。尽管高洪波迟迟不愿透露23人大名单，但感冒一直都未好的蒿俊闵极有可能会缺席中韩之战。

自从跟随球队抵达首尔后，蒿俊闵就感冒了，队医认为以他目前的身体状况不适合比赛，此前一天他还缺席了国足的训练课，昨日的赛前踩场，蒿俊闵出现在了训练中，但他的感冒并没有好。从这一举动来看，对于蒿俊闵这位中场核心的去留，高洪波也一直举棋不定。因为在这一位置上，蒿俊闵所起的作用至关重要。

如果蒿俊闵缺席，那么另一武汉伢张稀哲有望顶替，他的特点与蒿俊闵较为相似。作为一号门将，另一名武汉伢曾诚铁定将出现在首发阵容中，为国足把守这最后一道防线。

在本次国足大名单中，恒大球员占据了7席之多，他们中的大多数肯定将成为中韩之战的生力军。

楚天都市报记者徐平发自首尔





