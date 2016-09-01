查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·图文：超难“入学”考放手一搏吧 ·广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级 ·广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束 ·蒿俊闵或无缘中韩首战 ·百余名湖北球迷现场助阵 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：超难“入学”考放手一搏吧 · 广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡 · 广告：斯柯达大中南区三周年感恩 · 蒿俊闵或无缘中韩首战 · 百余名湖北球迷现场助阵 23 体育 2016.9.1 星期四 广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束 楚天都市报讯 “共荣三载，感恩前行”斯柯达大中南区媒体深度交流会暨三周年答谢盛典于8月18日在长沙圆满举行。

三年来，大中南区斩获了从总部到各类媒体的无数荣誉，这是大中南区蓬勃发展的最好见证，也是所有大中南区人和大中南媒体的奋斗、发展、团结、合作的见证。大中南区的成长，离不开经销商伙伴，媒体朋友的大力支持。

在试驾全新速派的过程中，笔者也着实的感受到了全新速派的不简单。全新速派的长、宽、高分别为4861mm、1865mm、1489mm，轴距则达到惊人的2841mm，处于同级领先水平。驾驶中，可以明显感觉到这台搭载2.0T发动机的全新速派，动力十分迅猛。实际上，2.0TSI+7DSG的组合，你根本就无需怀疑其动力性。

正如此次活动的主题“共荣三载，感恩前行”，未来的路，斯柯达大中南区也希望与媒体朋友们结伴而行，共赏美景。

王军





