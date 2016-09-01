图文：超难“入学”考放手一搏吧广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束蒿俊闵或无缘中韩首战百余名湖北球迷现场助阵
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 第23版 体育
·图文：超难“入学”考放手一搏吧
·广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级
·广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束
·蒿俊闵或无缘中韩首战
·百余名湖北球迷现场助阵
楚天都市报电子版
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23 体育 2016.9.1 星期四
广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束
    楚天都市报讯 “共荣三载，感恩前行”斯柯达大中南区媒体深度交流会暨三周年答谢盛典于8月18日在长沙圆满举行。
    三年来，大中南区斩获了从总部到各类媒体的无数荣誉，这是大中南区蓬勃发展的最好见证，也是所有大中南区人和大中南媒体的奋斗、发展、团结、合作的见证。大中南区的成长，离不开经销商伙伴，媒体朋友的大力支持。
    在试驾全新速派的过程中，笔者也着实的感受到了全新速派的不简单。全新速派的长、宽、高分别为4861mm、1865mm、1489mm，轴距则达到惊人的2841mm，处于同级领先水平。驾驶中，可以明显感觉到这台搭载2.0T发动机的全新速派，动力十分迅猛。实际上，2.0TSI+7DSG的组合，你根本就无需怀疑其动力性。
    正如此次活动的主题“共荣三载，感恩前行”，未来的路，斯柯达大中南区也希望与媒体朋友们结伴而行，共赏美景。
王军


   