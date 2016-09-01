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第23版 体育
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·广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束
·蒿俊闵或无缘中韩首战
·百余名湖北球迷现场助阵
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图文：超难“入学”考放手一搏吧
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广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡
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广告：斯柯达大中南区三周年感恩
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蒿俊闵或无缘中韩首战
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百余名湖北球迷现场助阵
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体育
2016.9.1 星期四
广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束
楚天都市报讯 “共荣三载，感恩前行”斯柯达大中南区媒体深度交流会暨三周年答谢盛典于8月18日在长沙圆满举行。
三年来，大中南区斩获了从总部到各类媒体的无数荣誉，这是大中南区蓬勃发展的最好见证，也是所有大中南区人和大中南媒体的奋斗、发展、团结、合作的见证。大中南区的成长，离不开经销商伙伴，媒体朋友的大力支持。
在试驾全新速派的过程中，笔者也着实的感受到了全新速派的不简单。全新速派的长、宽、高分别为4861mm、1865mm、1489mm，轴距则达到惊人的2841mm，处于同级领先水平。驾驶中，可以明显感觉到这台搭载2.0T发动机的全新速派，动力十分迅猛。实际上，2.0TSI+7DSG的组合，你根本就无需怀疑其动力性。
正如此次活动的主题“共荣三载，感恩前行”，未来的路，斯柯达大中南区也希望与媒体朋友们结伴而行，共赏美景。
王军