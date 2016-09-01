图文：超难“入学”考放手一搏吧广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束蒿俊闵或无缘中韩首战百余名湖北球迷现场助阵
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 第23版 体育
·图文：超难“入学”考放手一搏吧
·广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级
·广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束
·蒿俊闵或无缘中韩首战
·百余名湖北球迷现场助阵
楚天都市报电子版
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23 体育 2016.9.1 星期四
广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级
    楚天都市报讯 衡爱十年、高唱凯歌。广汽丰田凯美瑞十周年纪念版近日在武汉正式上市。致敬十年荣耀之路，答谢百万车主陪伴，十年凯美瑞，改变的是不断升级的产品力，不变的是极致均衡的造车精神和精益求精的匠心品质。
    凯美瑞十周年纪念版优化了外观和内饰设计，进一步塑造中高级轿车的豪华感和尊贵感，达到“商务与家用的均衡”。“动力与油耗的均衡”方面，凯美瑞十周年纪念版全系新搭载智能节油启停系统，与2.0L双喷射系统直喷发动机、2.5L智能谐波增压发动机，以及6速手自一体变速箱，形成同级别最高效的节能动力组合。另外，为了实现“舒适与操控的均衡”新境界，凯美瑞十周年纪念版还在安全、环保等核心科技配置深度升级。 秦超


   