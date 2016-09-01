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第23版 体育
·图文：超难“入学”考放手一搏吧
·广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级
·广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束
·蒿俊闵或无缘中韩首战
·百余名湖北球迷现场助阵
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图文：超难“入学”考放手一搏吧
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广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡
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广告：斯柯达大中南区三周年感恩
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蒿俊闵或无缘中韩首战
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百余名湖北球迷现场助阵
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体育
2016.9.1 星期四
广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级
楚天都市报讯 衡爱十年、高唱凯歌。广汽丰田凯美瑞十周年纪念版近日在武汉正式上市。致敬十年荣耀之路，答谢百万车主陪伴，十年凯美瑞，改变的是不断升级的产品力，不变的是极致均衡的造车精神和精益求精的匠心品质。
凯美瑞十周年纪念版优化了外观和内饰设计，进一步塑造中高级轿车的豪华感和尊贵感，达到“商务与家用的均衡”。“动力与油耗的均衡”方面，凯美瑞十周年纪念版全系新搭载智能节油启停系统，与2.0L双喷射系统直喷发动机、2.5L智能谐波增压发动机，以及6速手自一体变速箱，形成同级别最高效的节能动力组合。另外，为了实现“舒适与操控的均衡”新境界，凯美瑞十周年纪念版还在安全、环保等核心科技配置深度升级。 秦超