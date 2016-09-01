查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·图文：超难“入学”考放手一搏吧 ·广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级 ·广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束 ·蒿俊闵或无缘中韩首战 ·百余名湖北球迷现场助阵 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：超难“入学”考放手一搏吧 · 广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡 · 广告：斯柯达大中南区三周年感恩 · 蒿俊闵或无缘中韩首战 · 百余名湖北球迷现场助阵 23 体育 2016.9.1 星期四 广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级 楚天都市报讯 衡爱十年、高唱凯歌。广汽丰田凯美瑞十周年纪念版近日在武汉正式上市。致敬十年荣耀之路，答谢百万车主陪伴，十年凯美瑞，改变的是不断升级的产品力，不变的是极致均衡的造车精神和精益求精的匠心品质。

凯美瑞十周年纪念版优化了外观和内饰设计，进一步塑造中高级轿车的豪华感和尊贵感，达到“商务与家用的均衡”。“动力与油耗的均衡”方面，凯美瑞十周年纪念版全系新搭载智能节油启停系统，与2.0L双喷射系统直喷发动机、2.5L智能谐波增压发动机，以及6速手自一体变速箱，形成同级别最高效的节能动力组合。另外，为了实现“舒适与操控的均衡”新境界，凯美瑞十周年纪念版还在安全、环保等核心科技配置深度升级。 秦超





