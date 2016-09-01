查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第23版 体育 ·图文：超难“入学”考放手一搏吧 ·广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡”爱再升级 ·广告：斯柯达大中南区三周年感恩盛典圆满结束 ·蒿俊闵或无缘中韩首战 ·百余名湖北球迷现场助阵 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：超难“入学”考放手一搏吧 · 广告：十年匠心坚守 凯美瑞“衡 · 广告：斯柯达大中南区三周年感恩 · 蒿俊闵或无缘中韩首战 · 百余名湖北球迷现场助阵 23 体育 2016.9.1 星期四 12强赛今晚打响 国足客战韩国 图文：超难“入学”考放手一搏吧 楚天都市报讯 图为：国足将士众志成城

图为：高洪波想把国足带进世界杯



楚天都市报记者徐平发自首尔



今日 19:00 世预赛亚洲区12强赛 韩国vs中国



9月1日，是中小学的开学日，对于时隔15年重新闯入世预赛亚洲区12强赛（此前为十强赛）的中国男足来说，与韩国队的首战就是一次难度超5星的“入学”考试。不知90分钟之后，国足将会为我们交出一份怎样的答卷？



考点1 ·主帅的智慧

“我们拥有坚定的信念”



“这次12强赛，我们不是最热门的球队，但我们却拥有坚定的信念，每一场比赛我们都会去力拼对手，最终实现进军俄罗斯世界杯的目标！”昨天的新闻发布会上，国足主教练高洪波坚定地表示。

2010年的东亚四强赛上，国足以3比0击败过韩国队，打破了国足32年国际A级赛不胜韩国的魔咒，率国足捅破这层窗户纸的正是高洪波。虽然那支韩国队只是全韩班，但即使是这样的胜利，也足以让人倍受鼓舞，因为在此之前，恐韩症在中国队的身上，已经近乎成为了难治的绝症。

此一时彼一时，现在的这支国足阵中，参加过当年那场比赛的球员，只剩下张琳芃、冯潇霆、于海、郜林、杨智等5人，而韩国队一边，当年的那帮球员，几乎已经淡出了主力阵容，或根本就无缘此次12强赛。高洪波也表示，与那场比赛比，韩国主教练已经变成了外籍主教练，他们的踢法也会与以前不一样了。

或许更能检验高洪波执教水平的是今晚将要进行的这场比赛，因为与东亚四强赛比，世预赛才是你死我活的大决战，只有在这样的比赛中战胜对手，才更能证明自己的能力。



考点2 ·球员的勇气

“我们期待首战的到来”



在昨天赛前发布会上，作为国足队长的冯潇霆表示，“我们所有的队员都做好了准备，非常期待着明天比赛的到来！”在此前，包括孙可、姜至鹏等多名国足队员都表达了力拼对手的决心，但站在首尔世界杯体育场上，当遇到韩国队凶狠的抢逼围时，我们会不会腿软，或许只有到了场上才能看得出来。

与韩国队比，这支国足的实力的确要差强人意。此次韩国队中共有7名旅欧球员，且多人立足在英超、德甲等五大联赛，而中国队只有一个张玉宁，并且才通过自己的努力，在荷甲特维斯队踢上主力。从球员身价上看，仅一个孙兴民，就可以顶十个武磊，国足全队的身价只有韩国队的四分之一，而且韩国队只征召了20名球员，比中国队少了5人。

作为曾经在韩国联赛中效力的球员，冯潇霆直观地感受到了中韩足球的巨大落差，对于首尔世界杯体育场，冯潇霆表示，他对这儿的一切都很熟悉，不过与当年留洋时代表韩国俱乐部队出战K联赛比，这场比赛的意义显得异乎寻常，“这是我第一次参加12强赛，与中国队同组的对手们的实力都非常强，我们的确会有压力，但同时也会有更大的动力去踢好每一场比赛。”



考点3 ·国足的前景

“我们希望把过程做好”



万事开头难，首战的结果对国足有多重要，可能只有他们心里能够感受得到，临到赛前踩场了，国足依然还是只开放了前10分钟。当有韩国记者问高洪波，这场比赛，中国队的目标是拿一分还是拿三分时，高洪波表示，“我相信每支球队的主教练都是力争取得比赛的胜利，中国队也一样。”

由于搭上的是12强的末班车，所以中国队首战就遭遇到了小组中最强的对手韩国队，“第一场比赛的确非常重要，但12强赛不是一场比赛，我们会针对每场比赛、每个对手进行分析，力图在攻防上找到一个平衡点，只有找到了平衡点，我们才有可能掌握住主动权。”高洪波说。

首战会是一个怎样的结局呢？在韩国队眼中，赢下比赛没有任何问题，在此前与韩国网友互动时，包括金英权在内的三名效力于中超的韩国国脚给出了自己的答案，赢中国最少的是3比0，最多的是5比0。这样的比分显然不是中国队将士所愿意看到的，太挫伤士气，也会对整个小组赛的走势产生不利的影响。小负对手，实际上也是一个正常的结果，平则与赢球一样，是值得庆祝的事了。“希望我们能把过程做好，这才是最重要的。”高洪波说。





