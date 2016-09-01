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 第22版 文娱
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楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.1 星期四
图文：《神探夏洛克》第四季定妆照出炉
    楚天都市报讯 热剧《神探夏洛克》昨日曝光了一张“卷福”本尼迪克特·康伯巴奇和“花生”马丁·弗瑞曼的定妆照。卷福一脸严肃凝视着观众，华生则相对轻松看着画面外，但他银色的发丝甚是抢眼。
    目前关于第四季的剧情还没有定论，但卷福曾经称“剧本和故事都非常奇特”。第四季中中，大反派莫里亚蒂、“雷斯垂德探长”等诸多人物都将回归，有也消息称这一季很可能将成为最终季。《神探夏洛克》第四季仍然只有3集，将于明年1月1日开播。
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