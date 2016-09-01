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 第22版 文娱
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楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.1 星期四
赛琳娜因病暂退幕后
    楚天都市报讯 赛琳娜·戈麦斯8月31日对外宣布，她将暂退幕后，专注于自己的健康。她称1年前患上红斑狼疮，接受过化学疗法，为了使自己远离焦虑症，恐惧症和抑郁症等副作用，现在不得不暂时退居幕后。上月，她还在社交媒体上称自己需要重新思考人生的某些方面。
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