查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第22版 文娱
·图文：电影《李娜》延期开拍
·图文：福布斯公布2016全球模特榜
·广告：武汉市免费培训月嫂
·广告：动向新闻
·图文：窦靖童献声《七月与安生》
·赛琳娜因病暂退幕后
·图文：《神探夏洛克》第四季定妆照出炉
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 家居
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 绽放20年“健康相伴”
第2版 : 要闻
第20版 : 楚动
第21版 : 乡情乡愁
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 时事
第3版 : 深读
第4版 : 焦点
第5版 : 十七助贫困大学生
第6版 : 人物
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 福彩
·
图文：电影《李娜》延期开拍
·
图文：福布斯公布2016全球模
·
广告：武汉市免费培训月嫂
·
广告：动向新闻
·
图文：窦靖童献声《七月与安生》
·
赛琳娜因病暂退幕后
·
图文：《神探夏洛克》第四季定妆
22
文娱
2016.9.1 星期四
赛琳娜因病暂退幕后
楚天都市报讯 赛琳娜·戈麦斯8月31日对外宣布，她将暂退幕后，专注于自己的健康。她称1年前患上红斑狼疮，接受过化学疗法，为了使自己远离焦虑症，恐惧症和抑郁症等副作用，现在不得不暂时退居幕后。上月，她还在社交媒体上称自己需要重新思考人生的某些方面。
新浪