楚天都市报讯 窦靖童进军乐坛后首次为电影献声,就是即将上映的《七月与安生》。这首《(It's not a crime) It's just what we do》是窦靖童为这部电影量身创作并演唱的。窦靖童表示,自己创作的灵感和动力源于电影本身,影片中两个女生的大胆青春和姐妹情深让她十分感动。

