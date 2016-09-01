图文：电影《李娜》延期开拍图文：福布斯公布2016全球模特榜广告：武汉市免费培训月嫂广告：动向新闻图文：窦靖童献声《七月与安生》赛琳娜因病暂退幕后图文：《神探夏洛克》第四季定妆照出炉
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 第22版 文娱
·图文：电影《李娜》延期开拍
·图文：福布斯公布2016全球模特榜
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·广告：动向新闻
·图文：窦靖童献声《七月与安生》
·赛琳娜因病暂退幕后
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楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.1 星期四
图文：窦靖童献声《七月与安生》
    楚天都市报讯 窦靖童进军乐坛后首次为电影献声，就是即将上映的《七月与安生》。这首《(It’s　not　a　crime)　It’s　just　what　we　do》是窦靖童为这部电影量身创作并演唱的。窦靖童表示，自己创作的灵感和动力源于电影本身，影片中两个女生的大胆青春和姐妹情深让她十分感动。
邦邦


   