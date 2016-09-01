图文：电影《李娜》延期开拍图文：福布斯公布2016全球模特榜广告：武汉市免费培训月嫂广告：动向新闻图文：窦靖童献声《七月与安生》赛琳娜因病暂退幕后图文：《神探夏洛克》第四季定妆照出炉
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 第22版 文娱
·图文：电影《李娜》延期开拍
·图文：福布斯公布2016全球模特榜
·广告：武汉市免费培训月嫂
·广告：动向新闻
·图文：窦靖童献声《七月与安生》
·赛琳娜因病暂退幕后
·图文：《神探夏洛克》第四季定妆照出炉
楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.1 星期四
广告：武汉市免费培训月嫂
    楚天都市报讯 据悉：武汉妇女就业培训基地为增加女性就业，面向全省免费培训50名月嫂(育婴师），将进行月嫂专业知识技能的7天培训，由湖北首位月嫂技能大师和专家亲自授课。学完到医院妇产科实习，推荐就业月薪5千—1万2千元。55岁以下均可报名，教材、培训全免费，报名电话02787854592　　地址：武昌洪山亚贸广场B座12楼
文闻蔚


   