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 第22版 文娱
·图文：电影《李娜》延期开拍
·图文：福布斯公布2016全球模特榜
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楚天都市报电子版
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22 文娱 2016.9.1 星期四
图文：福布斯公布2016全球模特榜
中国超模刘雯排名第八
    楚天都市报讯 图为：第八名刘雯
    图为：第一名吉赛尔·邦辰
    图为：第十名米拉达·可儿
    图为：第三名凯利·克劳斯

    福布斯公布2016全球最高收入模特榜单，共有超过40位超模入围。传奇超模、在巴西奥运会开幕式上亮相的吉赛尔·邦辰，以3000万美元的超高收入夺冠。坐拥维密超长合约的阿德里亚·利马位居次席，当红超模凯利·克劳斯和肯达尔詹娜并列第三。中国超模刘雯以700万美金的收入排名第八，米拉达·可儿拿下第十。 综合


   