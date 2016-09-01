查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第22版 文娱 ·图文：电影《李娜》延期开拍 ·图文：福布斯公布2016全球模特榜 ·广告：武汉市免费培训月嫂 ·广告：动向新闻 ·图文：窦靖童献声《七月与安生》 ·赛琳娜因病暂退幕后 ·图文：《神探夏洛克》第四季定妆照出炉 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：电影《李娜》延期开拍 · 图文：福布斯公布2016全球模 · 广告：武汉市免费培训月嫂 · 广告：动向新闻 · 图文：窦靖童献声《七月与安生》 · 赛琳娜因病暂退幕后 · 图文：《神探夏洛克》第四季定妆 22 文娱 2016.9.1 星期四 精雕细琢“湖北骄傲” 图文：电影《李娜》延期开拍 楚天都市报讯 楚天都市报记者戎钰发自北京



香港著名导演陈可辛前日下午在京接受楚天都市报记者采访时透露，由他执导的传记电影《李娜》将延期至明年下半年开拍，部分重要戏份会在武汉取景拍摄。

该片原定于今年春节期间开机，但因为“李娜传奇”太不简单，剧本一改再改，初步预计成片2018年才会和观众见面。



《李娜》剧本一改再改



2014年底，著名网球运动员、武汉姑娘李娜在采访中确认，她的自传将被翻拍成电影，导筒将交给一位中国导演。2015年初，楚天都市报独家报道，电影《李娜》将由陈可辛执导，他在《中国合伙人》、《亲爱的》中的老搭档张冀将出任编剧。

按照片方计划，电影《李娜》将于今年春节期间开机，导演与投资方也多次来汉选拔会打网球的小演员，出演童年时期的李娜和她的小伙伴。但前期筹备了大半年，电影仍迟迟未开机。前日下午，陈可辛导演向记者确认，《李娜》将延期拍摄。“因为剧本还在改，最快最快也要明年的这个时候才能开机。”

陈可辛表示，接手《李娜》电影项目时，自己被李娜的个性气质深深吸引。不过他不仅仅想展现一名运动员的传奇故事，还想通过影片来呈现中国社会变迁的历程。也许是太重视这个项目，他说，自己尚未确定用怎样的视角来展现这样的主题，因此影片的推进速度比较慢。



谁演李娜尚未确定



电影《李娜》出品人此前接受楚天都市报记者采访时坦承，很多一线女明星都来毛遂自荐，希望能出演李娜，但最终人选还是需要导演来定。

关于谁来演李娜，陈可辛不是刻意保密，而是真的还没确定。他表示，因为剧本还没定稿，拍摄期也没确定，演员人选方面也没法板上钉钉，只能告诉大家，“肯定不是李娜本人出演。”陈可辛笑着说，除了知名明星，也可能会找新人来扮演。他还透露，李娜可能会出任电影顾问。

由于剧本创作比预想更耗时，陈可辛将会先拍另一部导演作品，等到明年下半年再来武汉启动《李娜》。据了解，他接下来要拍的是取材自民国四大奇案之一的《酱园弄杀夫案》，讲述上世纪40年代一位上海主妇杀夫的离奇故事。





