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第21版 乡情乡愁
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嬢嬢的菜园
21
乡情乡愁
2016.9.1 星期四
嬢嬢的菜园
楚天都市报讯 孝感桂志红
留在老家的嬢嬢种了一亩多的菜地，今年可露了脸。
那块地地势高，今年夏天没遭大水，娃娃大的冬瓜，一个挨一个地长。油亮的紫茄子，像一个个粗壮的捣衣棒挂在带刺的叶茎上。还有长长的丝瓜、葱嫩的竹叶菜和油麦菜，也是摘了一茬又一茬。花生更是喜人，一棵花生苗就能收斤把花生，而且颗颗饱满。
菜园子丰收，嬢嬢打心眼里高兴。遇见熟人，不是送半个冬瓜，就是送几条丝瓜。即便拉到县城集市上卖，价钱也不高，她说不能赚灾年钱，往年啥价，今年也啥价，比菜贩子们卖得便宜得多。嬢嬢说，今年好多地方都受了灾，自家的这块菜地却丰收了，这是天照顾，人啦，要惜福，要懂得感恩！村里村外的乡亲们，熟或不熟，只要开口，娘娘直接喊到地里去摘。
前几日我们回老家，嬢嬢用自己种的菜烧了一大桌好吃的。临走，又装了满满一袋子瓜果蔬菜塞到我们车上，说这是自家地里实落实地种的，绿色无污染，尽管放心吃！
嬢嬢的菜园，成了我们这些侄儿侄女的乡愁。