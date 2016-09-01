查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 乡情乡愁 ·老井 ·洹河梦28 ·小别离2 01 ·图文：汉江洗衣裳 ·嬢嬢的菜园 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 老井 · 洹河梦28 · 小别离2 01 · 图文：汉江洗衣裳 · 嬢嬢的菜园 21 乡情乡愁 2016.9.1 星期四 图文：汉江洗衣裳 楚天都市报讯 武汉刘永愉



我的故乡老河口在汉江边上，家乡人把汉江叫河。上世纪五六十年代还没有通自来水，家家户户都是到河边洗衣裳。

河里的水又清又深，放眼望去，水天一色，碧绿碧绿的。沿着河道是一层层的青石板，就像洗衣服的搓板。

每天从早到晚到河边洗衣裳的大妈大姐络绎不绝。去得早的就能占到好位置，好“搓板”；后去的就要等位置，看中了哪块石头，且前面的人洗衣量不大，就给人家打个招呼，排队。

小时候，母亲到河边洗衣裳，就让我跟着，于是河边就成了我的乐园。当大人们洗衣裳时，我就和邻家的娃娃们玩沙子，玩水，学着向河里打水漂，看打出去的石子能飞几层远。玩得渴了就用小手捧河水喝，河水很甜很甜。玩累了，就坐在母亲身边看她洗衣裳。慢慢地，我也记住了洗衣的步骤：首先把衣领衣袖打上肥皂，在搓板上搓洗，然后用棒槌在石板上捶打整件衣服。最后一步特别精彩：母亲展臂将洗干净的衣服或被单大幅度地在河水里来回摆动，溅起阵阵美丽的水花……我问母亲：“为什么要这么使劲地摆呢？”母亲说：“这样才能把肥皂泡摆出去，摆干净的衣服颜色才会鲜亮啊。”

中学时代，我最喜欢做的一件家务事就是到河边洗衣裳。暑假里，我每天都会收拾起一篮子衣裳，约上几个闺蜜一路谈笑风生地往河边跑。我们一字排开，卷起裤腿，脱掉鞋袜，双脚泡在河里洗衣裳。那种被河水浸润的清爽和惬意，那种闺蜜间的神聊，总让我们流连忘返！





