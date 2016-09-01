查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 乡情乡愁 ·老井 ·洹河梦28 ·小别离2 01 ·图文：汉江洗衣裳 ·嬢嬢的菜园 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 老井 · 洹河梦28 · 小别离2 01 · 图文：汉江洗衣裳 · 嬢嬢的菜园 21 乡情乡愁 2016.9.1 星期四 小别离2 01 楚天都市报讯 阅读提示



电视剧《小别离》正在热映，黄磊和海清主演的方园和海萍正在微信圈刷屏。

《小别离》原著小说本报前年已经连载过。在同一作者最新出版的《小别离2》中，方园、海萍和朵儿一家继续作为主角登场，在大洋两岸串联起各种人生悲喜剧情：方园前往美国，帮女儿处理校园、寄宿家庭文化冲突，这是一段情感汹涌的旅途，他将遇见价值观西化了的妹妹方芳、想回国发展的外甥女米娜、当年洋插队的初恋情人叶书瑶、朵儿同学小辣妹奇葩一家、强势住妈莫莉、身世奇特的小帅哥洛克……在这样的相遇中，早餐风波、校园冷暴力、专业之争、上海小囡的回乡路、大妈小妈异乡PK等故事轮番登场。本报今起连载其中部分章节，以飨读者。



从澳洲到美国西雅图



美国西雅图，秋天的早晨。从窗棂透进这屋子里来的第一道阳光，穿过凌乱的客厅，落在餐桌上，落在冒着热气的早餐上，也落在16岁中学生方朵儿的睫毛上。这让她眯起了眼睛，于是，有那么一刹那，她恍若置身于清晨时分上海自己的家中。

方朵儿睁大眼睛，上海消失，此刻坐在她对面的是住妈莫莉那张宽阔的脸。

这位大个子住妈已忙碌了一个早上了，现在她正手忙脚乱照料桌上3个闹腾小娃吃早餐，他们是8岁的杰克、6岁的妮可和4岁的查理。

而餐桌左侧的沙发上，住爸巴德先生坐在那堆乱衣服中央，在看手机。

这是忙乱一天的开场。这里，是高中留学生方朵儿如今在西雅图的HOMESTAY(寄宿家庭)。朵儿已经在这个家住了快一年了。如今她快住不下去了。

如果你还记得朵儿最初的留学经历，你或许会有些奇怪。朵儿两年半前不是去了澳大利亚，入住墨尔本舅舅家，入读当地一所高中的9年级了吗？

是的，但后来情况有变：一年前朵儿从澳洲来到这里——美国西雅图附近的一座小城，入读奈特利高中，现在她已是12年级了。那么，又是什么原因，让朵儿爸妈方园海萍调整了女儿的留学路径？一是因为语言问题，住舅舅家生活虽方便，但家里全中文环境，使朵儿英语听说能力提高缓慢，比不上那些住校或住HOMESTAY的学生；二是出于申请大学的考虑，美国名校多，如果高中在美国读，那么无论是将来申请名校的成功率，还是生活、学业对接，会有利得多。

正因为这样，一年前朵儿转学美国西雅图，对接奈特利高中11年级，并由当地教育机构安排，入住到了莫莉一家的HOMESTAY，准备一年后申请北美高校。

下期预告：这中国孩子什么意思啊，把那坨“天屎”放在餐桌上





