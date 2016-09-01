查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第21版 乡情乡愁 ·老井 ·洹河梦28 ·小别离2 01 ·图文：汉江洗衣裳 ·嬢嬢的菜园 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 老井 · 洹河梦28 · 小别离2 01 · 图文：汉江洗衣裳 · 嬢嬢的菜园 21 乡情乡愁 2016.9.1 星期四 洹河梦28 楚天都市报讯 周广琪请我吃饺子



第二天一大早，周广琪拎了一条红塔山香烟来谢我。我劝他拿回去。他说：“张台长，关心应该是互相的吧。”

我告诉他说：“帮你母亲付住院费，是组织上的关心，经过几个台长一起商量的，并不是哪个私人的恩赐。”

周广琪不听我这些解释，把一条烟放在客厅的茶几上，拉开房门一溜烟从4楼跑下去了。我感到他不听话，拿起烟走到窗口，当他从一楼楼梯间走出来时，我喊道：“小周，请接住！”说话间，一条烟扔了下去。

不一会儿，周广琪拿着那条烟又跑回楼上，他站在门外，两眼直愣愣地盯着我，泪水夺眶而出。我被他的这种真诚深深打动了，急忙跨出门，接过烟，立即打开封，抽出一盒，劝慰道：“小周，别难过，你看，我收下了。余下的，你帮我抽了它。”周广琪很不情愿地接过烟，下楼去了。

困难补助只能解燃眉之急。为了较好地解决周广琪的经济困难，台里给他的妻子安排了工作。1998年，这一家从两居室搬进120平方米的新居。

湖北省广电局在汉口广播大院办有一个职工食堂，但长期以来办得不好，职工反映强烈。我认为，办好一个单位的食堂非常重要，只有让每一位职工吃好了，他们才能身体好，工作好。我设法要过来大院里两个长期闲置的大客车车库，开办了楚天台职工食堂，点名要周广琪去负责。由于台里重视，周广琪责任心极强，管理到位，食堂办得很好。很多职工纷纷跑到楚天台食堂来进餐。2006年，湖北广播电视台成立后，在武昌、汉口共办有三个职工食堂，后勤中心成立了餐饮部，任命周广琪当经理。他把三个食堂管理得井井有条，受到广大职工的称赞。

有一次，我和妻子坐周广琪的车到武昌，小周说：“张台长，转业到楚天台来之前，我特地准备了3000块钱请客送礼用，十几年过去了，这笔钱至今分文未动。可否给我小周一个机会，让我好好请请您？”“好啊。”我顺口回答。“那安排在什么时间呢？”“就今天晚上。”“您说，想到哪家酒店？”“梅苑小区省残联大门旁边那家饺子馆。”“开玩笑，我怎么能只请张台长吃饺子。”“你到底请不请，今天不请，我真不敢保证你今后什么时候还有机会。”“好，好，好，我请，我今天就请。”

不一会儿，车子开到饺子店门口，除吃饺子外，我们还点了四个凉菜，两瓶啤酒，共用款57元。

目前，周广琪一家过着幸福美满的生活，他们的大女儿研究生毕业后，被选派到巴西的孔子学院。小女儿大学毕业后，在湖北农村广播当主持人。

下期预告：台庆晚会盛况空前，原计划3千人入场，没想到来了近4万人





