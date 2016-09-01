老井洹河梦28小别离2 01图文：汉江洗衣裳嬢嬢的菜园
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 第21版 乡情乡愁
·老井
·洹河梦28
·小别离2 01
·图文：汉江洗衣裳
·嬢嬢的菜园
楚天都市报电子版
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21 乡情乡愁 2016.9.1 星期四
老井
    楚天都市报讯 襄阳文均卓

    前些天回老家，听说老井废弃了，一种惆怅之情顿时涌上心头。
    我记得，小时候的老井，在村庄东边。井台用四块整齐的条石镶嵌得方方正正，井壁砌成圆形，长有青苔及小草，水离井台约2米。井周围青砖铺地，被水冲得干干净净，整整洁洁。老井旁边有一棵碗口粗的歪脖子柳树。听村里老人讲，他们小时候就有这口井，也就是说，这口老井，滋养和哺育了这个村几代人。
    我对老井，从敬畏到亲近。小时候常被奶奶告诫，井是通往东海龙宫的，被虾兵蟹将捉去就回不来了。后来知道，这是大人怕小孩掉进井里吓唬小孩的。上初中后，大人们忙不过来，我就开始担水了。担水还简单，个儿不够，担钩挽短点，满桶担不动，担半桶。但用桶往井里打水，还要有点技巧。有时，水没打到，桶却掉进井里，还得让大人用长绳拴钩从井里捞起来。熟能生巧，终于学会打水。学校号召学雷锋，我还带头往五保户家里担水送水。即便后来到外地上学，寒暑假回家，放下行李第一件事就是挑水。挑着水桶往井边一走，等于向乡邻们宣告：我回来啦！
    后来条件好了，很多人在自家院子里打了压水井。再后来，自来水通到家家户户，老井渐渐被人忘记，直到今日最后废弃。但老井毕竟有恩于世代在此居住的父老乡亲，写下此文，算是对家乡老井的怀念。


 