查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·图文：宝贝们 来免费参加“萌奥会”吧 ·三峡养生游邀您赏美景 ·图文：为近千居民送去贴心服务 ·五个90后女海归齐寻意中人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：宝贝们 来免费参加“萌奥 · 三峡养生游邀您赏美景 · 图文：为近千居民送去贴心服务 · 五个90后女海归齐寻意中人 20 楚动 2016.9.1 星期四 全球海归高端相亲会报名火爆 五个90后女海归齐寻意中人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者霍栋）上周末，由楚天都市报主办，东方丽人高端婚恋机构承办的楚天之恋·全球海归高端相亲会,迎来了由五位单身90后女海归组成的“闺蜜报名团”。

这五位年轻女海归，分别在美国、英国、日本、澳大利亚四地取得了硕士学位，刚回武汉不久，准备进入职场。其中，在美国取得投资金融硕士学位的王钰（化名）最先知晓此次活动，报名成功后，马上通知四个闺蜜一起参加。

王钰告诉记者，她们五个人年龄相仿，家境相近，性格开朗大方，喜欢交朋友，从照片上看，个个气质出众，打扮入时。关于未来对象的条件，王钰说她们也经常讨论，“其实学历、收入都不是必要条件，我们最看重的是彼此价值观的契合，及相似的成长环境，这决定了两个人在一起能否幸福。”

目前，楚天之恋·全球海归高端相亲会仍在火热报名之中,其中也不乏优质男海归。东方丽人高端婚恋机构创始人、中国当代金牌红娘屈富强介绍，将通过此次活动打造国内大型海归相亲平台，为优秀海归和海外学子们牵线搭桥，解决他们和父母的后顾之忧。

相 亲 报 名 电 话 ：

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