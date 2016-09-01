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第20版 楚动
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·三峡养生游邀您赏美景
·图文：为近千居民送去贴心服务
·五个90后女海归齐寻意中人
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图文：宝贝们 来免费参加“萌奥
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三峡养生游邀您赏美景
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五个90后女海归齐寻意中人
20
楚动
2016.9.1 星期四
水陆精华景点一线串珠 医疗团队全程提供服务
三峡养生游邀您赏美景
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者付志林 许洋 通讯员施鹏）绝壁耸万仞，长波射千里，三峡美景正当时。今起，本报特联合峡州国旅为武汉市民精心打造三峡养生游精品线路，旅程中两个古镇、三个4A景区、四个5A景区，水陆精华一线串珠。此外，本报还力邀中医健康产业品牌六源堂加入，在旅途中为游客全程提供医疗服务、免费健康评估、知名专家面对面保健养生指导等。
峡州国旅相关负责人介绍，该旅游线路从武汉发团，宜昌上船，经神农溪、巫峡、瞿塘峡，在丰都港下船，然后换乘大巴赴重庆永川、酉阳、黔江、湖北建始、宜昌，返回武汉。旅程中，游客不仅可以欣赏三峡美丽秋景，还可游览酉州、濯水两个古镇，张飞庙、黔江城市峡谷、石门河三个4A级景区及屈原故里、乐和乐都、酉阳桃花源、神农四个5A级景区，旅程一共七天。
六源堂系武汉健民大鹏药业全资子公司，下设中医门诊、中医师承基地等功能板块。“国家正在大力鼓励发展中医药健康旅游，中医养生游受到越来越多游客的青睐。在七天的旅程中，我们将为游客们提供健康管理和健康咨询。”国家中管局重点学科伤寒学学科带头人、湖北省特色学科中医临床基础学科带头人李家庚称，中医药在“治未病”、慢性病调养等方面具有独特优势，医护人员将为游客们开展推拿、针灸、罐疗等中医治疗服务，为游客们的健康保驾护航。游客还将有机会获得礼品。
目前，首批出团日期为9月13日，本月下一班次为9月18日。今日起，本报武汉市各发行站接受市民咨询及报名参团，精品线旅游价为1480元/人，本报读者凭有效期内的全年订报发票可享受150元的优惠（限一票一客），我们将派人上门为您办理相 关 手 续 ， 您 也 可 致 电027-88568100、88568080报名。因行程将至，首班参团人数限100人。