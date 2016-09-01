查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第20版 楚动 ·图文：宝贝们 来免费参加“萌奥会”吧 ·三峡养生游邀您赏美景 ·图文：为近千居民送去贴心服务 ·五个90后女海归齐寻意中人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：宝贝们 来免费参加“萌奥 · 三峡养生游邀您赏美景 · 图文：为近千居民送去贴心服务 · 五个90后女海归齐寻意中人 20 楚动 2016.9.1 星期四 伸伸胳膊抬抬腿 还有奖品和测试 图文：宝贝们 来免费参加“萌奥会”吧 楚天都市报讯 图为：“萌奥会”上将会有很多好玩的亲子游戏互动



楚天都市报讯（记者刘微）奥运是成人的盛宴，更是孩子们的乐园。9月10日，知名婴幼儿品牌合生元将联合楚天都市报，在武汉国际广场BC座一楼连廊，为江城小宝贝们打造一场妙趣横生的“萌宝奥运会”。“萌奥会”赛场上，无论孩子爱动还是喜静，都能发挥出潜能，参加各自擅长和喜爱的活动项目：或在妈妈的保护下，稳稳坐当“一休宝宝”；或是手脚并用，卖力爬向人生第一个终点；或在平衡积木上行走，感知手眼协调；还可以创意搭积木、疯狂扭扭舞……只要宝贝敢玩，就能玩到尽兴！

孩子们玩到嗨，家长们可以一旁鼓励，培养孩子的独立意识。游戏项目中获奖的萌宝，可参加生动有趣的颁奖仪式；动手能力棒的宝贝们，还能现场参与烘焙DIY，制作独一无二的“金牌月饼”。“萌奥会”上，合生元早教老师带来寓教于乐的亲子互动，帮助父母了解宝宝的大脑发育状况，给予合适的启发和指导。现场更有专业机构武汉益智库体育，对3至6岁的宝宝进行体适能测试，该测试包含平衡木、网球掷远、十步绳梯、坐位体前屈、十米往返跑、跳远、身高、体重等八项，免费出具专业报告，让家长更好地了解宝宝的身体发育状况。

活动不仅全程免费，还为所有参与家庭准备了一份包括宝贝T恤、玩偶、隔汗巾、魔法亲子盒等在内的大礼包。有玩有拿还有专业指导，这样的好事千万别错过！

报名条件：0-5岁的宝宝家庭；

报名方式：拨打电话：027—88567331，或关注“楚天都市报楚天亲子”微信号报名。





