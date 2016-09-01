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第18版 跑腿
·图文：新建人行天桥紧挨居民楼
·图文：亲水平台座椅泡损无法使用
·图文：商业地标上的大钟停了不走
·邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余
·市民之声
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图文：新建人行天桥紧挨居民楼
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图文：亲水平台座椅泡损无法使用
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图文：商业地标上的大钟停了不走
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邻居家漏水找不到人 自家房子渗
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市民之声
18
跑腿
2016.9.1 星期四
市民之声
楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。
江汉区周先生：502路公汽原来停靠沿河大道江汉桥，因为前段时间附近道路施工，站点临时移到了武胜路，现在路修好了，江汉桥公交站恢复了，公汽不停武胜路站了，但此处站牌并没撤走，以致我在这里苦等了半个多小时，后来经路人提醒才知道。
武汉市公交管理办：经查，道路修通后，502路确实恢复了原来线路。工作人员拆线路牌时不小心遗漏了，由此给乘客带来的不便，敬请谅解。目前，已通知工作人员到现场将多余的线路牌撤掉。
武昌区王先生：前几天驾车从二环线徐东大街往梨园广场方向行驶，经过红庙立交桥时，发现有一处桥墩上固定铁皮的螺丝掉了，以致铁皮翘了起来，对过往机动车安全有一定影响。
武汉市桥梁维修管理处：工作人员已将翘起的铁皮固定，不会再对附近交通产生影响。
楚天都市报记者揭明玥