查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：新建人行天桥紧挨居民楼 ·图文：亲水平台座椅泡损无法使用 ·图文：商业地标上的大钟停了不走 ·邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：新建人行天桥紧挨居民楼 · 图文：亲水平台座椅泡损无法使用 · 图文：商业地标上的大钟停了不走 · 邻居家漏水找不到人 自家房子渗 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.1 星期四 市民之声 楚天都市报讯 昨日，楚天都市报热线接到市民来电反映情况，记者随后联系了各主管部门。

江汉区周先生：502路公汽原来停靠沿河大道江汉桥，因为前段时间附近道路施工，站点临时移到了武胜路，现在路修好了，江汉桥公交站恢复了，公汽不停武胜路站了，但此处站牌并没撤走，以致我在这里苦等了半个多小时，后来经路人提醒才知道。

武汉市公交管理办：经查，道路修通后，502路确实恢复了原来线路。工作人员拆线路牌时不小心遗漏了，由此给乘客带来的不便，敬请谅解。目前，已通知工作人员到现场将多余的线路牌撤掉。

武昌区王先生：前几天驾车从二环线徐东大街往梨园广场方向行驶，经过红庙立交桥时，发现有一处桥墩上固定铁皮的螺丝掉了，以致铁皮翘了起来，对过往机动车安全有一定影响。

武汉市桥梁维修管理处：工作人员已将翘起的铁皮固定，不会再对附近交通产生影响。

楚天都市报记者揭明玥





