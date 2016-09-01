查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：新建人行天桥紧挨居民楼 ·图文：亲水平台座椅泡损无法使用 ·图文：商业地标上的大钟停了不走 ·邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：新建人行天桥紧挨居民楼 · 图文：亲水平台座椅泡损无法使用 · 图文：商业地标上的大钟停了不走 · 邻居家漏水找不到人 自家房子渗 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.1 星期四 邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余 楚天都市报讯 昨日，汉阳区古楼社区共勉街16号居民王先生反映，一个月前，邻家租户搬走后，他家墙面就开始渗水，前日有面墙一夜间都被浸湿了，却一直联系不上邻居。

王先生家住在小区一楼，与邻居家共用一面墙。昨日上午，楚天都市报记者来到王先生家，看到走道内一面墙大约2平方米已发黑发霉。再往前走，拐角处的墙面全被水浸湿，开始发泡，墙面上有明显水迹。

王先生说，7月底，租住在邻居家的租户搬走时，拆了热水器和空调，过了几天，他家就开始渗水。起初，他以为是一楼潮湿引起，后来渗水越来越严重。期间，邻居家一直没人，他找了社区也联系不上。前日，一处墙面一夜之间全被浸湿了，他担心房子会被泡坏。

在邻居家门口，记者看到，已有水从室内流到门口的地面，墙面也是一片潮湿，屋里没人。王先生说，他怀疑租户拆热水器时将水管弄破了。

古楼社区居委会称，王先生邻居家的房子发生过交易，他们也无法找到现在的房主，建议王先生留字条贴在邻居家门上，一旦找到，社区将出面协商解决损伤维修等问题。

楚天都市报记者刘闪 魏铼





