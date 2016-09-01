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第18版 跑腿
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·图文：商业地标上的大钟停了不走
·邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余
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邻居家漏水找不到人 自家房子渗
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市民之声
18
跑腿
2016.9.1 星期四
邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余
楚天都市报讯 昨日，汉阳区古楼社区共勉街16号居民王先生反映，一个月前，邻家租户搬走后，他家墙面就开始渗水，前日有面墙一夜间都被浸湿了，却一直联系不上邻居。
王先生家住在小区一楼，与邻居家共用一面墙。昨日上午，楚天都市报记者来到王先生家，看到走道内一面墙大约2平方米已发黑发霉。再往前走，拐角处的墙面全被水浸湿，开始发泡，墙面上有明显水迹。
王先生说，7月底，租住在邻居家的租户搬走时，拆了热水器和空调，过了几天，他家就开始渗水。起初，他以为是一楼潮湿引起，后来渗水越来越严重。期间，邻居家一直没人，他找了社区也联系不上。前日，一处墙面一夜之间全被浸湿了，他担心房子会被泡坏。
在邻居家门口，记者看到，已有水从室内流到门口的地面，墙面也是一片潮湿，屋里没人。王先生说，他怀疑租户拆热水器时将水管弄破了。
古楼社区居委会称，王先生邻居家的房子发生过交易，他们也无法找到现在的房主，建议王先生留字条贴在邻居家门上，一旦找到，社区将出面协商解决损伤维修等问题。
楚天都市报记者刘闪 魏铼