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第18版 跑腿
·图文：新建人行天桥紧挨居民楼
·图文：亲水平台座椅泡损无法使用
·图文：商业地标上的大钟停了不走
·邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余
·市民之声
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图文：商业地标上的大钟停了不走
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邻居家漏水找不到人 自家房子渗
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市民之声
18
跑腿
2016.9.1 星期四
图文：商业地标上的大钟停了不走
物业称已派单安排维修
楚天都市报讯 图为：昨日中午12时，大钟上的时间还停留在9时20分
昨日，市民郑先生反映，位于汉口的大武汉1911商业区主楼上安放一个大钟，以前每天时间都很正常，但最近停了几天不走。
郑先生说，大武汉1911位于新华路与发展大道交会处，是窗口地带的标志性建筑，这个大钟极具民国情调，与江汉关上的大钟外形类似，他每天上班时经过都要看一下上面的时间。8月29日，他看到大钟时间定格在9时20分，几天过去了时针和分针还是没有动。
昨日中午12时许，楚天都市报记者来到大武汉1911商业区，看到B栋楼上的大钟时间确实停留在9时20分。楼下一名保安称，29日早上停电，大钟就停下不走了，以前停电后，大钟也会恢复运转，不知道这次怎么回事。
记者随后找到物业人员，相关人员称，具体原因还不太清楚，已派单安排工程部排查并修理。
楚天都市报记者刘闪