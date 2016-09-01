查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：新建人行天桥紧挨居民楼 ·图文：亲水平台座椅泡损无法使用 ·图文：商业地标上的大钟停了不走 ·邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：新建人行天桥紧挨居民楼 · 图文：亲水平台座椅泡损无法使用 · 图文：商业地标上的大钟停了不走 · 邻居家漏水找不到人 自家房子渗 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.1 星期四 图文：商业地标上的大钟停了不走 物业称已派单安排维修 楚天都市报讯 图为：昨日中午12时，大钟上的时间还停留在9时20分



昨日，市民郑先生反映，位于汉口的大武汉1911商业区主楼上安放一个大钟，以前每天时间都很正常，但最近停了几天不走。

郑先生说，大武汉1911位于新华路与发展大道交会处，是窗口地带的标志性建筑，这个大钟极具民国情调，与江汉关上的大钟外形类似，他每天上班时经过都要看一下上面的时间。8月29日，他看到大钟时间定格在9时20分，几天过去了时针和分针还是没有动。

昨日中午12时许，楚天都市报记者来到大武汉1911商业区，看到B栋楼上的大钟时间确实停留在9时20分。楼下一名保安称，29日早上停电，大钟就停下不走了，以前停电后，大钟也会恢复运转，不知道这次怎么回事。

记者随后找到物业人员，相关人员称，具体原因还不太清楚，已派单安排工程部排查并修理。

楚天都市报记者刘闪





