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第18版 跑腿
·图文：新建人行天桥紧挨居民楼
·图文：亲水平台座椅泡损无法使用
·图文：商业地标上的大钟停了不走
·邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余
·市民之声
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图文：新建人行天桥紧挨居民楼
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图文：亲水平台座椅泡损无法使用
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图文：商业地标上的大钟停了不走
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邻居家漏水找不到人 自家房子渗
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市民之声
18
跑腿
2016.9.1 星期四
图文：亲水平台座椅泡损无法使用
城管部门：待东湖绿道完工统一修复
楚天都市报讯 图为：泡损的座椅
昨日，市民明女士反映，她带小孩到东湖游玩，发现磨山大门口路边亲水平台上的座椅泡水损坏，根本无法坐人，希望有关部门能够尽快修复。
明女士说，昨日阳光灿烂，气温凉爽。她带着两岁的女儿到东湖磨山游玩，走到磨山大门口路边的亲水平台时，想休息一下，却发现亲水平台上的座椅都被泡坏了，没法坐人。这里可是风景区，美丽的东湖边，座椅如此破败，影响形象，应及时修复。
昨日，楚天都市报记者在现场看到，因为施工需要，磨山大门口的景区路段，已经限制车辆进入。出磨山大门靠左手边的湖边亲水平台上，确实有一些座椅，木板发黑，底座锈迹斑斑。据旁边多名钓鱼的市民介绍，那是因为今年7月初大雨涨水泡了水。
东湖风景区城管委有关人员告诉记者，目前东湖绿道工程正在施工中，待工程完工后，会统一进行修复。
楚天都市报记者张皓