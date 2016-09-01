查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：新建人行天桥紧挨居民楼 ·图文：亲水平台座椅泡损无法使用 ·图文：商业地标上的大钟停了不走 ·邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：新建人行天桥紧挨居民楼 · 图文：亲水平台座椅泡损无法使用 · 图文：商业地标上的大钟停了不走 · 邻居家漏水找不到人 自家房子渗 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.1 星期四 图文：亲水平台座椅泡损无法使用 城管部门：待东湖绿道完工统一修复 楚天都市报讯 图为：泡损的座椅



昨日，市民明女士反映，她带小孩到东湖游玩，发现磨山大门口路边亲水平台上的座椅泡水损坏，根本无法坐人，希望有关部门能够尽快修复。

明女士说，昨日阳光灿烂，气温凉爽。她带着两岁的女儿到东湖磨山游玩，走到磨山大门口路边的亲水平台时，想休息一下，却发现亲水平台上的座椅都被泡坏了，没法坐人。这里可是风景区，美丽的东湖边，座椅如此破败，影响形象，应及时修复。

昨日，楚天都市报记者在现场看到，因为施工需要，磨山大门口的景区路段，已经限制车辆进入。出磨山大门靠左手边的湖边亲水平台上，确实有一些座椅，木板发黑，底座锈迹斑斑。据旁边多名钓鱼的市民介绍，那是因为今年7月初大雨涨水泡了水。

东湖风景区城管委有关人员告诉记者，目前东湖绿道工程正在施工中，待工程完工后，会统一进行修复。

楚天都市报记者张皓





