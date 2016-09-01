查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第18版 跑腿 ·图文：新建人行天桥紧挨居民楼 ·图文：亲水平台座椅泡损无法使用 ·图文：商业地标上的大钟停了不走 ·邻居家漏水找不到人 自家房子渗水一月余 ·市民之声 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：新建人行天桥紧挨居民楼 · 图文：亲水平台座椅泡损无法使用 · 图文：商业地标上的大钟停了不走 · 邻居家漏水找不到人 自家房子渗 · 市民之声 18 跑腿 2016.9.1 星期四 图文：新建人行天桥紧挨居民楼 卧室一览无余 居民担心隐私和安全 楚天都市报讯 图为：居民家的窗户离人行天桥（图中圆圈处）不足2米 楚天都市报记者萧颢摄



昨日，市民秦先生反映，前不久，他发现家门口建起了一座人行天桥，距离他家窗口仅一米多距离，不仅采光受到影响，他还担心一旦天桥开放通行，行人站在桥上，他家卧室一览无余，隐私和安全都存在隐患。

秦先生家住武昌雄楚大道文豪苑小区。他介绍，他在外做工程，不常回家，前不久听妻子说起，才知卧室窗口外建起了一座人行天桥，天桥离窗口很近，家中又没安装防盗网，妻子独自在家很害怕。

昨日，楚天都市报记者现场看到，人行天桥主框架已基本建成，高约4.3米，尚未安装栏杆等设施，还没有开放通行。秦先生家住2楼，天桥桥面确实在其窗前，目测距离不到2米。若在桥上，家里三个卧室确实一览无余。

卧室窗口没有安装防盗网，秦先生家人指着窗外说，一楼是一排门面，门面做了一批招牌，招牌顶本就搭在窗外，行人站在桥上，可以轻松跳到招牌顶，再翻进家里。此外，家里采光本就不好，天桥一来遮挡了采光，二来行人通行必然会产生噪音，再加上安全和隐私暴露的问题，他们一家忧心不已。

人行天桥建设方武汉光谷建设投资有限公司工作人员介绍，该处是人口密集的生活区和商业区，有设置人行天桥的必要。天桥设在雄楚大道高架桥下，采光属合理范围内，噪音也符合环保规定。天桥距离秦先生家1.8米，针对市民反映的安全问题，下一步将设置安全栅栏及隔离措施，优化设计。至于隐私暴露问题，将与居民协商，开展后续相关工作，减少对周边居民生活的影响。

楚天都市报记者周丹





