查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·准妈妈赶在开学前剖腹生娃 ·图文：护士缝制爱心米包造福患者 ·广告：动向新闻 ·“暑期健康公益行”活动圆满落幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 准妈妈赶在开学前剖腹生娃 · 图文：护士缝制爱心米包造福患者 · 广告：动向新闻 · “暑期健康公益行”活动圆满落幕 17 健康 2016.9.1 星期四 “暑期健康公益行”活动圆满落幕 万余居民享实惠 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者郑晶晶 通讯员刘姗姗）由楚天都市报携手武汉市中心医院举办的“暑期健康公益行”暨第四届“暑期健康大礼包”活动上周六在宜昌五峰完美收官，该院十余名专家在五峰县人民医院联合义诊，为当地居民送医送健康。

本届活动历时两个月，17个手术科室组成的强大专家阵容，为病患“一站式”解决各类疑难病症，活动优惠力度超百万；同时该院派出知名专家先后在江城多个社区及省内红安、黄梅、利川等地开展了30余场义诊、健康咨询活动，为万余居民解决了健康困扰。

据了解，此项公益活动于2013年启动近四年来共惠及4万余人，优惠金额近600万元。





