查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·准妈妈赶在开学前剖腹生娃 ·图文：护士缝制爱心米包造福患者 ·广告：动向新闻 ·“暑期健康公益行”活动圆满落幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 准妈妈赶在开学前剖腹生娃 · 图文：护士缝制爱心米包造福患者 · 广告：动向新闻 · “暑期健康公益行”活动圆满落幕 17 健康 2016.9.1 星期四 只需二两大米 成本仅四毛钱 图文：护士缝制爱心米包造福患者 楚天都市报讯 图为：昨日，黄婆婆右手紧紧握着米包做康复练习



楚天都市报讯（记者高家龙 通讯员陈敏 李菡）脑梗患者在康复时，经常会用一种橡胶球来锻炼握力。然而部分患者手心容易出汗，用橡胶球锻炼不便。近日，武汉市第三医院光谷院区用一种成本仅4毛钱的米包取代了常用的橡胶球，作为患者锻炼肌力和抓握能力的小工具，这让不少患者觉得新奇又方便。

昨日，在武汉市第三医院光谷院区神经外科查房时，患者黄婆婆右手紧紧握着米包，努力地做上举动作，医生连连表扬：“又进步了。”黄婆婆是第一个使用米包替代橡胶小球的患者，护士余玛玲则是这个康复米包的“发明者”。

今年夏天，余玛玲曾经护理过一位姓杨的婆婆，她因脑出血导致左侧肢体偏瘫。在术后康复中，要使用橡胶小球做抓握练习，但是杨婆婆手部容易出汗，长时间被汗液浸透，出院时，杨婆婆的左手手指缝发生了溃烂，这一幕让余玛玲心疼不已。

上周，脑梗患者黄婆婆也开始使用橡胶球做康复练习，余玛玲又发现黄婆婆的手容易出汗，这让她想起了刚出院的杨婆婆的手。余玛玲寻思着给婆婆找一个不会导致手部出问题的康复工具，她想到了小时候玩的丢沙包游戏，于是回家找来碎布，剪成两片网球大小的圆形缝合，装进了大米。“大米有吸潮、除臭的作用。”余玛玲说，这个圆形的米包不仅在外形上和康复球类似，而且可以反复清洗更换，也很卫生。次日，黄婆婆接到这个为她定制的康复米包，连声道谢。使用了一天后，黄婆婆的家属还不忘告诉护士，这个米包还有个额外的好处，掉到地上后，不会像小球那样到处滚。

目前，医院神经外科有8位患者正在使用这种康复米包。余玛玲护士说，这个米包用二两米、两片布，5分钟就缝制好了，成本仅约4毛钱。黄婆婆的家属说：“这个米包虽然只有二两重，但是里面有沉甸甸的爱心。”





