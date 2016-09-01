查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第17版 健康 ·准妈妈赶在开学前剖腹生娃 ·图文：护士缝制爱心米包造福患者 ·广告：动向新闻 ·“暑期健康公益行”活动圆满落幕 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 准妈妈赶在开学前剖腹生娃 · 图文：护士缝制爱心米包造福患者 · 广告：动向新闻 · “暑期健康公益行”活动圆满落幕 17 健康 2016.9.1 星期四 准妈妈赶在开学前剖腹生娃 二胎妈妈加入“抢生大军”专家建议产妇们自然分娩 楚天都市报讯 楚天都市报记者陈媛 通讯员李锐尹茜 张璟祎



今天是中小学开学的日子，而在开学的前两天，武汉各大医院的妇产科迎来了生育小高峰，还有不少“二胎妈妈”加入。



为了孩子提前上学 孕妇们纷纷剖腹产



“医生，我今天住院，想明天就开刀，让小孩出来！”家住青山的黄琳（化名），8月30日在武汉市普仁医院医生办公室，跟医生商量。此时黄琳怀孕正好38周，医生解释说：“你还没有任何产兆，建议按时产检能顺产最好，实在是要剖宫产也要等到39周后再生会更好。”但最后还是拗不过她。

武汉市普仁医院产科主任费志医介绍，医院每年的分娩量近三千人，占青山区分娩量的百分之七十，平常每天新入住的孕妇稳定在6至10人左右。但从8月下旬开始，产科入院人数就增加到了每天12—15人。而从8月29日起则出现了一个高峰，截至31日中午，两天半时间内，该院已实施剖宫产手术27例。

在武汉市妇幼保健院的产科病房里，走廊两侧已经加满了病床。该院产二病区主任周洁琼说，今年金猴年，医院平常就处于加床状态，最近一周则完全是爆满。对于不少准妈妈来说，如果预产期正好在9月1日前后，面对“晚一天生就要迟一年入学”的前景，不少准妈妈就等不及了。



今年抢生风没有往年猛 二胎妈妈加入抢生大军



昨日，楚天都市报记者在江城多家医院走访了解到，今年赶在9月1日前抢生的现象比前几年有所减弱，但最近两天生产高峰还是很明显，且有不少“二胎妈妈”加入。

30岁的孟女士今年生“二胎”，预产期是9月5日。由于大宝晚了一年上学，为了让二宝提前上学，夫妻俩一商量决定让宝宝在9月1日前降临。于是8月29日，孟女士就住进了广州军区武汉总医院待产。一检查得知，孟女士是罕见的“熊猫血”血型，医院血库平时没有储备这种血型的血，只能向血液中心申请调血，直到8月30日终于找到该血型的血。8月31日，孟女士抢在9月1日前一天如愿生产，一家人长出一口气。

昨日，在武汉市妇幼保健院病房里，七八岁的小朋友好奇地盯着婴儿车里的弟弟或者妹妹的画面并不少见，周洁琼主任说，对于有“抢生”要求的孕妇，医生们会给她们做思想工作，尽量让她们不要人为地提前分娩。多数准妈妈在明白利害关系后还是会主动放弃剖腹产。



专家说法宝宝健康才是最重要的



广州军区武汉总医院妇产科陈滢副主任说，单纯抱着为孩子将来上学铺路的想法，提前进行剖宫产手术，对产妇和孩子都有危害。剖宫产毕竟是一种非自然的分娩方式，新生儿没有经过产道的挤压，今后容易出现多方面的问题，胎儿被剖腹产出，很可能发育不良、抵抗力差，容易患病。剖腹产手术实际上是一个手术，必然会带来一些并发症，对母亲的健康危害很明显。剖腹产产妇不仅容易术后感染，还容易造成各种不良后果，术后有很多并发症，比如发热、出血、感染等，而且将来避孕和再孕也比自然分娩的产妇面临更多的问题，建议产妇最好是“瓜熟蒂落”自然分娩。

陈滢说：“只要妈妈和宝宝健康，自然分娩是最佳的选择。”





