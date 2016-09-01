查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·图文：“豆花姑娘”圆梦记 ·广告：光谷汇景隆重举行产品发布会 ·广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱 ·广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业 ·广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品 ·违规招录普高生 一律不得注学籍 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：“豆花姑娘”圆梦记 · 广告：光谷汇景隆重举行产品发布 · 广告：锁定国美9.9超级福利日 · 广告：武汉客厅海选“创谷”形象 · 广告：5A级服务式写字楼成武汉 · 违规招录普高生 一律不得注学籍 16 教育 2016.9.1 星期四 违规招录普高生 一律不得注学籍 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者罗欣 通讯员梁炜）今年起，各地违规超录的普通高中生，教育厅一律不再受理加注学籍，同时要追究学校和教育主管部门责任。昨日召开的全省开学工作电视电话会透露，中小学新学期我省将实施一系列新举措。

新举措包括，普高录取严禁超计划、超范围，严禁录取不具资格的生源。今年起，对各地违规录取的普高生，教育厅一律不再受理加注学籍，同时要追究校方和教育主管部门责任。

初中阶段，将会开展初中学业水平评价，促进全省义务教育优质均衡发展；部分高中将率先推进分层教学、走班制，推进普高课改。

幼儿园开展“起点阅读-培育社会主义核心价值观”教育，每周安排不少于3个阅读时间、至少一个课时，组织幼儿阅读《社会主义核心价值观幼儿绘本》。

针对建档立档的贫困家庭高中生，公立学校将免收学费，中职学校要尽快落实贫困生人均5000元的拨款标准。





