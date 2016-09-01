查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第16版 教育
·图文：“豆花姑娘”圆梦记
·广告：光谷汇景隆重举行产品发布会
·广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱
·广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业
·广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品
·违规招录普高生 一律不得注学籍
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 法治
第11版 : 养生
第12版 : 荆楚
第13版 : 家居
第14版 : 经济
第15版 : 财经
第16版 : 教育
第17版 : 健康
第18版 : 跑腿
第19版 : 绽放20年“健康相伴”
第2版 : 要闻
第20版 : 楚动
第21版 : 乡情乡愁
第22版 : 文娱
第23版 : 体育
第24版 : 时事
第3版 : 深读
第4版 : 焦点
第5版 : 十七助贫困大学生
第6版 : 人物
第7版 : 评论
第8版 : 现场
第9版 : 福彩
·
图文：“豆花姑娘”圆梦记
·
广告：光谷汇景隆重举行产品发布
·
广告：锁定国美9.9超级福利日
·
广告：武汉客厅海选“创谷”形象
·
广告：5A级服务式写字楼成武汉
·
违规招录普高生 一律不得注学籍
16
教育
2016.9.1 星期四
广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品
汉口梦工场10年统一运营 稳当甩手掌柜
楚天都市报讯 今日，武汉开始执行住宅限贷新政，住宅产品投资成本增加、预期收益降低。相反的是，汉口有近2万成长型企业苦苦寻求高配低价、适合自身发展的5A级服务式写字楼。5A级服务式写字楼将成为一线投资品。
5.4米层高5A级服务式写字楼嬉空间·汉口梦工场，坐落在解放大道与古田二路交汇处，与轨道交通1号线古田二路站无缝对接，占据硚口百万新兴商圈核心，打造5A级员工与企业服务体系，致力于为汉口成长型企业提供顶配办公空间。
项目涵盖员工餐厅、健身房、咖啡吧、托儿所、女性专用停车位等5A级贴心员工服务，配有800㎡公共空间，为成长型企业量身定做会议室租赁、企业展厅、投融资平台、企业家沙龙等一站式服务。
项目采用统一运营管理，委托运营公司对物业收益进行合约承诺，10年期间业主拥有产权，可抵押可转让。双倍空间，双倍收益。
以100万总价投资本案为例，按照每年物业平均增值速度算，加上运营公司给投资者带来的投资年化收益，10年后，总回报甩掉同区域内相同总价的住宅“几条大街”。
嬉空间·汉口梦工场位于解放大道与古田二路交汇处（轨道一号线无缝对接）。
电话：027-83889888