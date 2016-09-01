查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·图文：“豆花姑娘”圆梦记 ·广告：光谷汇景隆重举行产品发布会 ·广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱 ·广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业 ·广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品 ·违规招录普高生 一律不得注学籍 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：“豆花姑娘”圆梦记 · 广告：光谷汇景隆重举行产品发布 · 广告：锁定国美9.9超级福利日 · 广告：武汉客厅海选“创谷”形象 · 广告：5A级服务式写字楼成武汉 · 违规招录普高生 一律不得注学籍 16 教育 2016.9.1 星期四 广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品 汉口梦工场10年统一运营 稳当甩手掌柜 楚天都市报讯 今日，武汉开始执行住宅限贷新政，住宅产品投资成本增加、预期收益降低。相反的是，汉口有近2万成长型企业苦苦寻求高配低价、适合自身发展的5A级服务式写字楼。5A级服务式写字楼将成为一线投资品。

5.4米层高5A级服务式写字楼嬉空间·汉口梦工场，坐落在解放大道与古田二路交汇处，与轨道交通1号线古田二路站无缝对接，占据硚口百万新兴商圈核心，打造5A级员工与企业服务体系，致力于为汉口成长型企业提供顶配办公空间。

项目涵盖员工餐厅、健身房、咖啡吧、托儿所、女性专用停车位等5A级贴心员工服务，配有800㎡公共空间，为成长型企业量身定做会议室租赁、企业展厅、投融资平台、企业家沙龙等一站式服务。

项目采用统一运营管理，委托运营公司对物业收益进行合约承诺，10年期间业主拥有产权，可抵押可转让。双倍空间，双倍收益。

以100万总价投资本案为例，按照每年物业平均增值速度算，加上运营公司给投资者带来的投资年化收益，10年后，总回报甩掉同区域内相同总价的住宅“几条大街”。

嬉空间·汉口梦工场位于解放大道与古田二路交汇处（轨道一号线无缝对接）。

电话：027-83889888





