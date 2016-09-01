查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·图文：“豆花姑娘”圆梦记 ·广告：光谷汇景隆重举行产品发布会 ·广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱 ·广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业 ·广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品 ·违规招录普高生 一律不得注学籍 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：“豆花姑娘”圆梦记 · 广告：光谷汇景隆重举行产品发布 · 广告：锁定国美9.9超级福利日 · 广告：武汉客厅海选“创谷”形象 · 广告：5A级服务式写字楼成武汉 · 违规招录普高生 一律不得注学籍 16 教育 2016.9.1 星期四 广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业 卓尔千万梦想基金为梦想者加油 楚天都市报讯 昨日，武汉客厅梦想特区“创谷”形象代言企业海选活动在武汉客厅营销中心举行，鸿盛华、鲁班药业等数十家科技创新企业聚集一堂，共话“创谷计划”的美好前景。主办方武汉客厅为入选企业提供了高达千万元的梦想基金，并参与孵化其中的优秀企业。

今年以来，作为武汉第二批获批的“创谷”，武汉客厅吸引了众多品牌企业入驻，京东商城华中总部一次购买办公面积近1万平米，武汉智能控制工业技术研究院办公区也达3000余平米办公区，五星级万豪国际酒店、韩国乐天奥特莱斯进入开业倒计时。

卓尔文旅集团董事长方黎表示，创谷将成为未来10年武汉经济增长的新引擎，作为华中地区面积达180万的文化综合体，武汉客厅将与金银潭“创谷”建设深度融合，自7月份开始，已经撮合多家基金公司与参选企业联姻，达成紧密合作，为不少优质企业发展壮大提供了有力保障。武汉客厅通过举办该项活动，一是为创谷暖场，二是通过活动举办发现优秀企业，参与投资，更重要的是借机引进一批有潜力的企业入驻武汉客厅，帮助他们做大做强。





