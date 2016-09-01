查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·图文：“豆花姑娘”圆梦记 ·广告：光谷汇景隆重举行产品发布会 ·广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱 ·广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业 ·广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品 ·违规招录普高生 一律不得注学籍 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：“豆花姑娘”圆梦记 · 广告：光谷汇景隆重举行产品发布 · 广告：锁定国美9.9超级福利日 · 广告：武汉客厅海选“创谷”形象 · 广告：5A级服务式写字楼成武汉 · 违规招录普高生 一律不得注学籍 16 教育 2016.9.1 星期四 广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱 楚天都市报讯 家电市场的人造节，真是此起彼伏，你买到自己满意的商品了吗？当你通过手机或电脑，在海量商品中搜索自己心仪的物件，在深奥的参数和千差万别的评论中，纠结于买还是不买，成了大难题，再低的价格恐怕也让你难以心动。

如果你有网购选择困难症，那就来国美的“超级福利日”吧，这一天，为了确保服务质量，国美1700多家门店只接待持券入场的消费者，万种商品不仅价低到让你不敢相信，还有更多增值服务让你满载而归，关于功能、价格、售后等这些“十万个为什么”，你也能在最短时间得到专业人员的解答，哪还有什么选择困难症。9月9日，国美要让每一位到店的消费者买到实惠，收获快乐心情。

国美“超级福利日”已经成为深受消费者信赖和认可的消费节日。本次“9.9超级福利日”消费者可以通过以下方式获取入场券：关注“武汉国美电器”官方微信，点击链接，完成相关信息填写即可领取。

除了低价利器外，国美还为消费者准备了延保优惠。活动期间，延保服务买两年赠一年，并可尊享保内延保、手机碎屏保与数码摄照、笔记本（含平板）电脑意外保等多重好礼。其中，在延保期内，家用电器若出现性能故障，千元以内的家电可直接免费换新机，千元以上家电维修不好，也可更换新机，且维修费用全免。

自去年起，国美已经成功举办过多场全国性内购会，不仅以非节假日时段单日42亿、55亿销售额创造了中国家电零售单日成交量新纪录，更成为实体零售适应互联网+的经典案例。

国美基于大数据工厂对消费需求的精准洞察，筛取出受消费者关注的上百款明星商品，依托低成本高效率的供应链优势，对畅销品进行充足备货。并为消费者提供了极具价格竞争力的优质商品，给消费者带来更多的福利。





