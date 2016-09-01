图文：“豆花姑娘”圆梦记广告：光谷汇景隆重举行产品发布会广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品违规招录普高生 一律不得注学籍
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 第16版 教育
·图文：“豆花姑娘”圆梦记
·广告：光谷汇景隆重举行产品发布会
·广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱
·广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业
·广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品
·违规招录普高生 一律不得注学籍
楚天都市报电子版
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16 教育 2016.9.1 星期四
广告：光谷汇景隆重举行产品发布会
    楚天都市报讯 近日，光谷汇景“万科物业签约仪式暨产品发布会”于项目营销中心隆重举行，近500名嘉宾、媒体与业主代表到场，共同见证光谷汇景与万科物业的强强联手。
    光谷汇景被称为“投资性刚需”时代下的“投资霸品”。项目主推目前市面上稀缺的32-68m2（建面）、70年产权公寓。项目位于雄楚大道与珞新路交汇处，距离光谷步行街仅约150米。在世界光谷时代背景下，光谷汇景居于商业、商务圈双中心交汇地段，必将迸发出超强投资价值。
    光谷汇景项目和万科物业强强联手，对光谷汇景项目未来业主而言，除了能够享受一流的物业服务以外，还可以通过万科物业所独有的资产全生命周期管理体系，实现物业的保值、增值，这无疑具有非常重要的现实意义。


   