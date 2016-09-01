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教育
2016.9.1 星期四
广告：光谷汇景隆重举行产品发布会
楚天都市报讯 近日，光谷汇景“万科物业签约仪式暨产品发布会”于项目营销中心隆重举行，近500名嘉宾、媒体与业主代表到场，共同见证光谷汇景与万科物业的强强联手。
光谷汇景被称为“投资性刚需”时代下的“投资霸品”。项目主推目前市面上稀缺的32-68m2（建面）、70年产权公寓。项目位于雄楚大道与珞新路交汇处，距离光谷步行街仅约150米。在世界光谷时代背景下，光谷汇景居于商业、商务圈双中心交汇地段，必将迸发出超强投资价值。
光谷汇景项目和万科物业强强联手，对光谷汇景项目未来业主而言，除了能够享受一流的物业服务以外，还可以通过万科物业所独有的资产全生命周期管理体系，实现物业的保值、增值，这无疑具有非常重要的现实意义。