查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第16版 教育 ·图文：“豆花姑娘”圆梦记 ·广告：光谷汇景隆重举行产品发布会 ·广告：锁定国美9.9超级福利日 不止是省钱 ·广告：武汉客厅海选“创谷”形象代言企业 ·广告：5A级服务式写字楼成武汉一线投资品 ·违规招录普高生 一律不得注学籍 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 图文：“豆花姑娘”圆梦记 · 广告：光谷汇景隆重举行产品发布 · 广告：锁定国美9.9超级福利日 · 广告：武汉客厅海选“创谷”形象 · 广告：5A级服务式写字楼成武汉 · 违规招录普高生 一律不得注学籍 16 教育 2016.9.1 星期四 广告：光谷汇景隆重举行产品发布会 楚天都市报讯 近日，光谷汇景“万科物业签约仪式暨产品发布会”于项目营销中心隆重举行，近500名嘉宾、媒体与业主代表到场，共同见证光谷汇景与万科物业的强强联手。

光谷汇景被称为“投资性刚需”时代下的“投资霸品”。项目主推目前市面上稀缺的32-68m2（建面）、70年产权公寓。项目位于雄楚大道与珞新路交汇处，距离光谷步行街仅约150米。在世界光谷时代背景下，光谷汇景居于商业、商务圈双中心交汇地段，必将迸发出超强投资价值。

光谷汇景项目和万科物业强强联手，对光谷汇景项目未来业主而言，除了能够享受一流的物业服务以外，还可以通过万科物业所独有的资产全生命周期管理体系，实现物业的保值、增值，这无疑具有非常重要的现实意义。





