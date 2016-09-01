查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·广告：动向新闻 ·寿险退保最高亏七成 ·楚商合作发展论坛10月在沪召开 ·广告：渤乐·个人房贷 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 寿险退保最高亏七成 · 楚商合作发展论坛10月在沪召开 · 广告：渤乐·个人房贷 15 财经 2016.9.1 星期四 广告：渤乐·个人房贷 楚天都市报讯 刚买了房，您还在为购车、装修、家居等消费需求而烦恼吗？快来渤海银行吧！新老房贷客户的专享产品——“拎包贷”，纯信用无担保、额度高、还款方式灵活。还等什么？您“拎”的需求“包”给我们吧！电话：85563720





