广告：动向新闻寿险退保最高亏七成楚商合作发展论坛10月在沪召开广告：渤乐·个人房贷
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第15版 财经
·广告：动向新闻
·寿险退保最高亏七成
·楚商合作发展论坛10月在沪召开
·广告：渤乐·个人房贷
楚天都市报电子版
----  
 
15 财经 2016.9.1 星期四
广告：渤乐·个人房贷
    楚天都市报讯 刚买了房，您还在为购车、装修、家居等消费需求而烦恼吗？快来渤海银行吧！新老房贷客户的专享产品——“拎包贷”，纯信用无担保、额度高、还款方式灵活。还等什么？您“拎”的需求“包”给我们吧！电话：85563720


   