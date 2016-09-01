查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 财经 ·广告：动向新闻 ·寿险退保最高亏七成 ·楚商合作发展论坛10月在沪召开 ·广告：渤乐·个人房贷 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 寿险退保最高亏七成 · 楚商合作发展论坛10月在沪召开 · 广告：渤乐·个人房贷 15 财经 2016.9.1 星期四 楚商合作发展论坛10月在沪召开 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）昨日，记者从省政府新闻办召开的“2016楚商合作发展论坛”新闻发布会上获悉，由湖北省工商联主办、上海市湖北商会承办的“2016楚商合作发展论坛”将于10月28日—29日在上海举行。

省工商联主席杨玉华介绍，此次大会的宗旨是促进全国楚商合作与交流，助推长江经济带建设与发展。大会将围绕“长江新经济，楚商新发展”主题，邀请来自全国81家异地湖北商会会长、秘书长、百强企业代表、专家学者、海外商界700多位著名经济学家和企业家共话新机遇，共谋新发展。

据了解，为了加强与省外、国外楚商的联系，促进楚商之间的交流、合作与发展，湖北省工商联先后在国内30多个省市成立了81个湖北商会，在10个国家和地区成立了10多个湖北商会。

楚商合作发展论坛由省工商联主办，省外湖北省商会轮流承办，此前已先后在云南、重庆、天津、北京、广东等地举办。





