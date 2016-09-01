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楚天都市报电子版
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15 财经 2016.9.1 星期四
楚商合作发展论坛10月在沪召开
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者徐蔚）昨日，记者从省政府新闻办召开的“2016楚商合作发展论坛”新闻发布会上获悉，由湖北省工商联主办、上海市湖北商会承办的“2016楚商合作发展论坛”将于10月28日—29日在上海举行。
    省工商联主席杨玉华介绍，此次大会的宗旨是促进全国楚商合作与交流，助推长江经济带建设与发展。大会将围绕“长江新经济，楚商新发展”主题，邀请来自全国81家异地湖北商会会长、秘书长、百强企业代表、专家学者、海外商界700多位著名经济学家和企业家共话新机遇，共谋新发展。
    据了解，为了加强与省外、国外楚商的联系，促进楚商之间的交流、合作与发展，湖北省工商联先后在国内30多个省市成立了81个湖北商会，在10个国家和地区成立了10多个湖北商会。
    楚商合作发展论坛由省工商联主办，省外湖北省商会轮流承办，此前已先后在云南、重庆、天津、北京、广东等地举办。


   