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 第14版 经济
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·中年型男拿着残疾人卡乘地铁
·大学新生凭录取通知书可购优惠火车票
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.1 星期四
公交增车辆应对学生流
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者黄永进 通讯员万建国 卓利华）昨日，武汉公交部门透露，随着各大高校陆续开学，火车站及大学城、光谷等区域学生客流陡增，目前，负责汉口火车站、光谷等区域运营的公交公司均已加大车辆投放、加密车次。
    为及时疏散汉口火车站的大学生客流，昨日起，连接汉口、武昌两大火车站的10路公交线增加了8台双层车，发车间隔缩短至8分钟以内。为满足黄陂区域学生出行需求，二公司286、291、292、295、296等线路也增加了车次、缩短了发车间隔。
    负责光谷区域运营的公交五公司从8月27日开始，抽调其他各线路车辆40余台投入到758、757、788等线路，保证学生能够及时返校。


   