查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·搜索竞价排名须注明为广告 ·图文：国博跨线桥主体结构贯通 ·中年型男拿着残疾人卡乘地铁 ·大学新生凭录取通知书可购优惠火车票 ·公交增车辆应对学生流 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 搜索竞价排名须注明为广告 · 图文：国博跨线桥主体结构贯通 · 中年型男拿着残疾人卡乘地铁 · 大学新生凭录取通知书可购优惠火 · 公交增车辆应对学生流 · 开奖公告 14 经济 2016.9.1 星期四 大学新生凭录取通知书可购优惠火车票 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者胡勇谋 通讯员孟立张琦 实习生甘芸 柯焕焕）开学季，不少新生还不知道凭录取通知书可买半价火车票。另外，整个9月份，大学生都可凭学生证购买优惠票，国庆节前回家探亲的学生可省一笔钱。

记者从武铁方面了解到，学生票仅限于普通客车硬座和动车组列车二等座。动车组学生票票价为全价票的75%。普通客车硬座学生票票价为全价的50%。

取票时，凭有效身份证件和附有学生火车票优惠卡的学生证（均为原件）到自动售票机、车站售票窗口或代售点取票。新生可凭录取通知书和身份证到火车站人工售票窗口购买学生票，也可在12306网站或通过“铁路12306”手机APP订票成功后，凭录取通知书、身份证和订单号（E+9位数字）到火车站人工售票窗口取票。新生凭录取通知书只能购买一次学生票。





