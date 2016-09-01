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 第14版 经济
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.1 星期四
地铁突查冒用证件者 10人中有9人称“拿错了卡”
中年型男拿着残疾人卡乘地铁
    楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者潘锡珩 通讯员曾斯 袁永华）昨晚高峰时段，武汉地铁突击组织了一场票务稽查，90分钟里共查出乘客冒用老年卡8人，冒用残疾人卡2人。面对稽查人员，9个人齐称“拿错了卡”。武汉地铁运营公司相关负责人称，对冒用证件者，不但要按照最高票价6元补票，还要没收证件，希望乘客不要耍小聪明。
    昨日下午5点9分，在1号线新荣村站，一名年约40岁的男乘客，拿着残疾人卡刷卡进站后，被票务稽查人员查获。这名男子高约1.75米，头发理得整整齐齐，身穿格子上衣，着白色裤子和白色皮鞋，行动自如。
    面对地铁工作人员，该男子始终不承认自己冒用证件逃票进站。纠结6分钟后，他低声对值班站长刘丽说：“我是无意中拿错了卡，能不能借一步说话？”他声称：“这是老婆向别人借的卡，卡没收了，咋向老婆和朋友交待？”
    刘丽告诉记者：“刷老年卡和残盲卡时，闸机短嘟两声，亮黄灯。而刷武汉通为短嘟一声，绿灯闪一次。工作人员远远一看就能发现。”
    下午5点30分许，一名年约五旬的乘客持老年卡出站。当值班员问卡片上照片是否是他本人时，该乘客声称：“这是我年轻时的照片，我确实已经过了65岁。”
    一旁的武汉地铁运营公司纪检主任李惠明见状，当即询问乘客：“您是哪年哪月出生”？该乘客憋了很久才回答：“1950年3月份出生。”李惠明把卡给对方看，上面显示卡主人的出生日期为1951年6月。该乘客也辩称“拿错了卡”。
    李惠明称，武汉地铁每周会随机组织一到两次的票务稽查，违规用卡的乘客不要抱饶幸心理。


   