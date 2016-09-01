查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 经济 ·搜索竞价排名须注明为广告 ·图文：国博跨线桥主体结构贯通 ·中年型男拿着残疾人卡乘地铁 ·大学新生凭录取通知书可购优惠火车票 ·公交增车辆应对学生流 ·开奖公告 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 搜索竞价排名须注明为广告 · 图文：国博跨线桥主体结构贯通 · 中年型男拿着残疾人卡乘地铁 · 大学新生凭录取通知书可购优惠火 · 公交增车辆应对学生流 · 开奖公告 14 经济 2016.9.1 星期四 杨泗港快速通道四新段 图文：国博跨线桥主体结构贯通 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者林永俊 通讯员徐图 程锡刚）记者昨悉，由武汉城投集团建设的杨泗港快速通道四新段国博跨线桥已贯通，计划本月底通车。

杨泗港快速通道四新段国博跨线桥南起四新北路立交，北接二环线，桥梁全长911.6米，双向6车道，设计时速80公里/时，是连接二环线江堤立交和武汉国际博览中心的关键线路。

据悉，国博跨线桥通车后，将会大大减少江堤中路的交通压力，市民可经二环线，走国博跨线桥直达武汉国际博览中心。





