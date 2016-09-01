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 第14版 经济
·搜索竞价排名须注明为广告
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·中年型男拿着残疾人卡乘地铁
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楚天都市报电子版
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14 经济 2016.9.1 星期四
网络广告管理办法今起实施 将APP微信微博广告都纳入监管
搜索竞价排名须注明为广告
    楚天都市报讯 楚天都市报记者陈希 通讯员程喆 张镝

    点关闭后弹窗广告反而更多，邮箱经常收到广告邮件，网上搜的信息居然是付费竞价排名的结果……网络广告乱象令人烦恼。今日起，国家工商总局制定发布的《互联网广告管理暂行办法》（以下简称《办法》）正式施行，整治互联网广告终于有法可依。

    互联网广告曾是监管死角

    省工商局介绍，去年全国互联网广告经营额为传统四大媒体总和的近9成，首超电视占据首位。因长期存在法律法规缺位、发布形式难辨别、主体难查找、证据难固定、费用难计算等问题，互联网广告一直以来是监管死角。监测数据显示，互联网广告的违法率是传统媒体的三倍。
    新《广告法》实施一年来，我省工商系统共办理互联网广告案件122件，罚没金额259.9万元。
    新《广告法》对互联网广告的规定比较宏观，为此国家工商总局特制定《互联网广告管理暂行办法》。

    付费与自然搜索要区分

    以往在网上搜信息搜店铺，出来的结果可能是付费竞价排名而来。《办法》规定，“推销商品或者服务的付费搜索广告”就是互联网广告，并要求“付费搜索广告应当与自然搜索结果明显区分，显著标明‘广告’。”
    工商部门解释，以往所谓的“推广”、“商业推广”现在必须标注为“广告”，过去的付费搜索竞价排名，连“推广”字样都没有，消费者被蒙在鼓里，现在必须统统浮出水面，标明为“广告”。
    昨日，记者在百度上输入几个关键词，比如连衣裙、玩具，置顶的链接后面，就注明了“广告”字样，而非“推广”或“商业推广”，告诉大家这是付费广告。
    如何让所有竞价排名浮出水面？如何保证真实的自然搜索结果？工商部门表示，他们会联手国家互联网广告监测中心通过技术手段来甄别。
    针对扰人的弹窗广告，《办法》规定，“在互联网页面以弹出等形式发布的广告，不得影响用户正常使用，应当显著标明关闭标志，确保一键关闭。不得以欺骗方式诱使用户点击广告内容。”《办法》还明确，未经允许，不得在用户发送的电子邮件中附加广告或广告链接。《办法》将微信微博及APP上发布的广告全部纳入监管。如微商发布虚假广告，情节非常严重、造成恶劣影响的，最高可罚200万元。

    五种常见网上违法广告

    武汉市工商局分析总结了以下五种常见的互联网违法广告形式。
    一是利用微博、微信等平台发布违法广告。比如部分微商将保健食品当作药品宣传，宣传化妆品功效时使用医疗术语等。
    二是利用电商平台发布违法广告。例如，某电商平台旗舰店在其网页使用“十年销售冠军”、“排名第一”、“最极致的声音体验”等绝对化广告用语来吸引眼球。
    三是利用自设网站发布违法广告。特别是一些民营医疗机构为吸引患者，经常在自设网站发布宣称治愈率、有效率的广告用语，并使用诸如“王小姐”“李先生”等无法证实的“真实案例”来宣传诊疗效果。
    四是部分广告主在网络论坛上发布违法广告链接，其中以加盟、投资类违法广告最易引发消费纠纷。
    五是利用搜索引擎发布违法广告。


 