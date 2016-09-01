查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 家居 ·广告：8月大型健康家装建材展上周圆满落幕 ·广告：武汉宜家开启新财年2017版《家居指南》发布 ·广告：本报提示您：提前抢占中秋优惠，59800元/100㎡全包装修，放心购 ·防水防潮又“有型”顶墙一体化产品卖得俏 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告：8月大型健康家装建材展上 · 广告：武汉宜家开启新财年201 · 广告：本报提示您：提前抢占中秋 · 防水防潮又“有型”顶墙一体化产 13 家居 2016.9.1 星期四 大家居，大定制——顶墙一体化引领吊顶行业整体定制新风潮系列报道之二 防水防潮又“有型”顶墙一体化产品卖得俏 楚天都市报讯 楚天都市报记者 叶春晓



梅雨季节一过，家住南湖的林女士看到自家墙面上斑驳的霉迹就特别揪心。“我家住一楼，每年梅雨季节都特别潮湿，墙壁开始发霉，擦也擦不掉，只能再粉刷一遍。然而这只能保持一段时间，因为第二年墙壁还会继续发霉。”与林女士有着相同困扰的还有住在关山的陈阿姨。前一阵下暴雨，屋里太潮，陈阿姨家的墙纸、瓷砖甚至连孙子的爬行垫都发霉了。“墙纸受潮都是霉点，很多地方都开胶脱落了。”陈阿姨无奈地表示。

在高温潮湿的武汉，传统的涂料、壁纸都容易发生霉变，不仅影响美观，更容易滋生细菌影响健康。在家居建材高度产业化的今天，许多新型装饰材料的推出，可以有效帮助我们解决房屋受潮霉变的问题。早在2009年，针对家装污染以及工序繁琐等弊端，业界提出了集成化全屋装修解决方案，集成墙面进入大众视野。集成墙面大多采用铝锰合金，隔音发泡材料，铝箔三层压制而成，拥有墙纸、涂料所拥有的彩色图案，还拥有凹凸感的表面，立体感很强，而且防水、防潮不易霉变，是墙纸涂料的升级换代产品。

进入武汉市场已经7年的菲林克斯一直是深受武汉消费者喜爱的吊顶品牌，它曾在第一时间根据家装个性需求推出全房顶全系产品，而随着市场的不断变化，菲林克斯着眼风格化整体定制，推出精装墙产品，将墙面精装材质升级为竹纤维，实现顶墙一体化风格统一。

菲林克斯卫厨科技有限公司湖北分公司总经理刘文兵告诉记者：顶墙一体化不仅着眼于整体风格的统一，更重视产品的性能，针对南方高温潮湿的天气，使用顶墙一体化产品或许能彻底解决居家霉变困扰。首先，菲林克斯推出的吊顶产品采用的是铝扣板，通俗来讲就是类似“易拉罐”的材质，从根本上防水防霉防潮。在集成墙方面，针对早期产品金属触感不佳，菲林克斯精装墙面再度升级，采用竹纤维、高分子防水防火材料压制而成，表面采用高温覆膜或滚涂工艺，防水、防潮、防霉、防腐、防虫蛀，手感细腻，最关键的是产品无污染绿色环保，有非常好的市场需求。

在菲林克斯南国大家装汉西店体验店，我们近距离感受了菲林克斯顶墙一体产品魅力。展示厅里精装墙面色彩饱满，画面活灵活现，与吊顶风格统一；用手触摸，竹纤特别有质感，有污渍用抹布沾水轻拭即可。现场销售顾问介绍说，这种新型环保墙面多用于别墅的地下室、顶楼、一楼以及墙裙，既能达到装修风格统一，又防水防潮防霉变，属于国家大力提倡的节能装饰材料，深受消费者喜爱。





