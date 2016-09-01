查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 家居 ·广告：8月大型健康家装建材展上周圆满落幕 ·广告：武汉宜家开启新财年2017版《家居指南》发布 ·广告：本报提示您：提前抢占中秋优惠，59800元/100㎡全包装修，放心购 ·防水防潮又“有型”顶墙一体化产品卖得俏 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告：8月大型健康家装建材展上 · 广告：武汉宜家开启新财年201 · 广告：本报提示您：提前抢占中秋 · 防水防潮又“有型”顶墙一体化产 13 家居 2016.9.1 星期四 广告：武汉宜家开启新财年2017版《家居指南》发布 楚天都市报讯 近日，IKEA武汉宜家家居2017财年媒体发布会在汉举行。在此次发布会中，宜家邀请多家媒体体验了新理念下带来的产品系列以及全新的2017宜家《家居指南》。据悉，9月1日开始，宜家家居将迎来新财年FY17，在新的财年里，宜家将推出超过1200个全新的产品，以及超过10个全新家居展间，为大家带来新灵感和解决方案。更有超过200个受武汉老百姓喜爱的产品，通过巧妙的设计和平板包装的运输优势，大量生产和售卖，降低成本，从而为消费者带来新的低价。

目前已发布的2017版《家居指南》分享了许多让家居生活更便捷的好创意，用于家里方方面面的好点子。值得一提的是，被翻译成32种语言、在48个国家共发行2.1亿册的《家居指南》今年更具新意。它的应用程序操作起来更为简单直观，包含更多影像资料，使用AR增强现实模式即可在家虚拟摆放产品。《家居指南》应用程序不仅值得好好探索，更是为家居带来新改变和更多灵感的实用工具。“世界在不断变化，我们的家居生活也是如此，了解武汉老百姓居家生活的变化有助于我们更好地为每个人创造更美好的日常生活。武汉宜家家居邀请您及家人一同来到商场，体验用心设计而变得更美好的家居生活。”武汉宜家家居商场经理黄晶晶表示。

赵鹏姝





