查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·陌生人发来红包给他治病 ·图文：十堰有了“空中120” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 陌生人发来红包给他治病 · 图文：十堰有了“空中120” 12 荆楚 2016.9.1 星期四 直升机医疗救援基地医院揭牌 图文：十堰有了“空中120” 楚天都市报讯 图为：空中救援演练 通讯员李军摄



楚天都市报讯（记者关前裕 通讯员卢家强）空中，直升机盘旋轰鸣；地面，急救人员严阵以待，随时准备从降落的直升机中接转危重病人……8月30日上午,十堰直升机医疗救援基地医院在十堰市人民医院揭牌并进行首次实战演习，秦巴山区医疗急救及应急救援有了“空中120”。

此前，经过省市卫计委严格考察评估，认定十堰市人民医院为该市唯一的直升机空中医疗救援基地医院。

上午10时许，演习正式开始，训练有素的急诊科空中救援队员快速登机，先后紧急飞赴郧阳区、武当山旅游经济特区接转危重病人，至十堰市人民医院胸痛中心、卒中中心抢救。演习中，往返两地分别用时15分钟，相比传统的地面救护车，节省了数倍抢救时间。

据了解，十堰市人民医院是该市120事业发祥地，医院急诊急救能力位居全省市州前列。为满足空中急救需要，急诊科专门组建了20多名医护人员为成员的空中救援队，8月28日至29日，在航空公司有关专家指导下，进行了为期两天的空中急救知识系统培训。

今后，直升机和救援人员将处于常备状态，十堰及周边广大地区急危患者，均可呼叫十堰120或十堰市人民医院急救站电话，享受到直升机空中急救转运服务。





