查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 荆楚 ·广告：动向新闻 ·陌生人发来红包给他治病 ·图文：十堰有了“空中120” 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告：动向新闻 · 陌生人发来红包给他治病 · 图文：十堰有了“空中120” 12 荆楚 2016.9.1 星期四 孝昌14岁少年高压线下钓鱼遭电击 陌生人发来红包给他治病 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者刘中灿 通讯员宋俊初 张秀峰 曹庆波 柳斌）高压线下钓鱼，提竿时不慎被电击倒。连日来，孝昌14岁少年胡超辉的遭遇，牵动着人们的心。当地政府部门、群众纷纷送来了慰问金，还有不少陌生人转来红包，给他治病。

胡超辉家住孝昌县陡山乡新街村。8月27日下午2时许，胡超辉看到村口的水塘边有人在钓鱼，于是也拿来一根钓竿到水塘西侧的堤坝上抛竿垂钓。没过多久，就有鱼咬钩，他连忙提竿，不料鱼钩触到了头顶的高压线，“嘭”一声闷响过后，胡超辉倒在了堤坝上。随即，其被送往孝感市中心医院救治。

据了解，胡超辉的父亲去年被查出患有肝硬化，由于家里贫穷一直在吃中药保守治疗，失去了劳动能力，全家都靠着低保和胡超辉母亲在外打工维持生计。

昨日上午，楚天都市报记者在孝感市中心医院了解到，昏迷了3天的胡超辉已经苏醒，并且思维清晰。该院烧伤整复科医生介绍，胡超辉现在是保守治疗，主要治疗费用在后期，其左手和左脚烧伤十分严重，如果得不到有效的治疗，将面临截肢，首期治疗费至少需要30万元。

胡超辉的遭遇，被本报“看楚天”及当地媒体报道后，引来众多好心人的帮助，电力部门和陡山乡政府都送来了救济款。“这几天，还不断有人加我微信，通过红包给我转钱。”胡超辉的爸爸胡红文说，这些人都不说自己是谁，只是说“给孩子治病”。

昨日下午，胡超辉因病情严重，被转往武汉继续治疗，后期手术费用缺口依然很大。如果您愿意伸出援手，请与胡红文联系，电话：15207299177。





