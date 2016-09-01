查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·广告：买硬件送内容 TCL开启9.9曲面狂欢节 ·又到开学季 校园安全莫忽视 ·故意输错密码“挽回”11万余元 ·图文：民警保证补偿损失终于劝住老人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告：买硬件送内容 TCL开启 · 又到开学季 校园安全莫忽视 · 故意输错密码“挽回”11万余元 · 图文：民警保证补偿损失终于劝住 10 法治 2016.9.1 星期四 爹爹收到“高规格”公函 欲赴西安领特别工资 图文：民警保证补偿损失终于劝住老人 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员张家国 实习生王小叶）汉口一名爹爹收到“国务院”公函，携带万元欲前往西安参会，领取国家特别工资。昨日，获悉此事后，民警耐心劝说，拦截了一起潜在的诈骗案。

昨日上午10时，汉口燕马新村的胡婆婆神色慌张地来到前进派出所，向民警王军哭诉：“老伴近日收到公函称可以领取国家特别工资，他准备前往西安办理，既担心被骗，又担心他的安全。”

王军立即与胡婆婆一同赶至其家中，发现其老伴黄爹爹拎着行李正准备出门，王军热情接过黄爹爹行李，劝其坐下谈谈。黄爹爹掏出一份“国务院公函”，王军打量一番，“公函”写着“经国务院、财政部、公安部、安全部等部门研究，准许2万个名额领取国家财政工资”，并注明开会报到时间，集中地点为西安，落款还盖以上部门的公章。王军发现“公函”漏洞百出，经多方核实，所谓的特别工资纯属子虚乌有。

拉了近30分钟家常，王军反复劝阻，爹爹仍半信半疑。无奈之下，王军打包票说：“若因为我的劝阻造成您经济损失，我一定给予补偿。”黄爹爹这才打消念头。





