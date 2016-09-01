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第10版 法治
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·又到开学季 校园安全莫忽视
·故意输错密码“挽回”11万余元
·图文：民警保证补偿损失终于劝住老人
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广告：买硬件送内容 TCL开启
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又到开学季 校园安全莫忽视
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故意输错密码“挽回”11万余元
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图文：民警保证补偿损失终于劝住
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法治
2016.9.1 星期四
爹爹收到“高规格”公函 欲赴西安领特别工资
图文：民警保证补偿损失终于劝住老人
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者向清顺 通讯员张家国 实习生王小叶）汉口一名爹爹收到“国务院”公函，携带万元欲前往西安参会，领取国家特别工资。昨日，获悉此事后，民警耐心劝说，拦截了一起潜在的诈骗案。
昨日上午10时，汉口燕马新村的胡婆婆神色慌张地来到前进派出所，向民警王军哭诉：“老伴近日收到公函称可以领取国家特别工资，他准备前往西安办理，既担心被骗，又担心他的安全。”
王军立即与胡婆婆一同赶至其家中，发现其老伴黄爹爹拎着行李正准备出门，王军热情接过黄爹爹行李，劝其坐下谈谈。黄爹爹掏出一份“国务院公函”，王军打量一番，“公函”写着“经国务院、财政部、公安部、安全部等部门研究，准许2万个名额领取国家财政工资”，并注明开会报到时间，集中地点为西安，落款还盖以上部门的公章。王军发现“公函”漏洞百出，经多方核实，所谓的特别工资纯属子虚乌有。
拉了近30分钟家常，王军反复劝阻，爹爹仍半信半疑。无奈之下，王军打包票说：“若因为我的劝阻造成您经济损失，我一定给予补偿。”黄爹爹这才打消念头。