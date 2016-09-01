查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第10版 法治 ·广告：买硬件送内容 TCL开启9.9曲面狂欢节 ·又到开学季 校园安全莫忽视 ·故意输错密码“挽回”11万余元 ·图文：民警保证补偿损失终于劝住老人 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 法治 第11版 : 养生 第12版 : 荆楚 第13版 : 家居 第14版 : 经济 第15版 : 财经 第16版 : 教育 第17版 : 健康 第18版 : 跑腿 第19版 : 绽放20年“健康相伴” 第2版 : 要闻 第20版 : 楚动 第21版 : 乡情乡愁 第22版 : 文娱 第23版 : 体育 第24版 : 时事 第3版 : 深读 第4版 : 焦点 第5版 : 十七助贫困大学生 第6版 : 人物 第7版 : 评论 第8版 : 现场 第9版 : 福彩 · 广告：买硬件送内容 TCL开启 · 又到开学季 校园安全莫忽视 · 故意输错密码“挽回”11万余元 · 图文：民警保证补偿损失终于劝住 10 法治 2016.9.1 星期四 卡内资金突然转出 民警指导市民紧急处置 故意输错密码“挽回”11万余元 楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员冯威 黄娟）11.68万元钱被“转出”后，面对骗子种种伎俩，市民陈先生在民警指导下，始终未透露动态验证码。最终，顺利将这笔款拦截追回。昨日，陈先生专门送来锦旗，向青山警方表示感谢。“钱被转走了，钱被转走了……”8月29日晚8时30分许，一对父子突然来到青山区钢花派出所，神情慌张，嘴里不停念叨。民警夏小平一边安抚二人，一边询问情况。来报案的是26岁的陈先生及其父亲。据介绍，当晚，陈先生的手机突然收到银行发来的提示短信，称卡上的11.68万元已转出。

很快，一个陌生手机号打来电话、发来短信，对方自称是某购物网站的客服，并询问其是否买过游戏点卡、是否本人操作。陈先生觉得事出蹊跷，当即和父亲来报警。

在派出所，骗子仍不断地给陈先生打来电话，企图套取动态验证码。民警当即要陈先生挂掉电话，也不要回复短信。随后，夏小平陪陈先生来到附近银行ATM机，故意输错三次密码，将银行卡暂时冻结。接着，又指导陈先生登录网上银行，故意输错密码，网上银行也被暂时冻结。

最后，他又指导陈先生拨打银行客服电话，将银行卡挂失。8月30日一早，夏小平陪陈先生来到银行网点，顺利将11.68万元转回。

昨日，武汉市公安局防范电信网络诈骗犯罪专班民警介绍，该案中，受害人个人信息被泄露，犯罪分子利用受害人网银操作资金，将储蓄账户的钱转入“投资理财”栏目下的保证金管理账户，让受害人误以为钱被转走，引起受害人恐慌；接着，犯罪分子冒充网站客服提出退款，此时便会向受害人索要动态验证码；一旦获取动态验证码，骗子就会立即通过网银划转大笔资金。

“银行卡密码和动态验证码，是实现网银转账的关键，任何时候都不要泄露。”民警提醒道。





