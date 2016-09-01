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第10版 法治
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·又到开学季 校园安全莫忽视
·故意输错密码“挽回”11万余元
·图文：民警保证补偿损失终于劝住老人
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广告：买硬件送内容 TCL开启
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又到开学季 校园安全莫忽视
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故意输错密码“挽回”11万余元
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图文：民警保证补偿损失终于劝住
10
法治
2016.9.1 星期四
卡内资金突然转出 民警指导市民紧急处置
故意输错密码“挽回”11万余元
楚天都市报讯 楚天都市报讯（记者叶文波 通讯员冯威 黄娟）11.68万元钱被“转出”后，面对骗子种种伎俩，市民陈先生在民警指导下，始终未透露动态验证码。最终，顺利将这笔款拦截追回。昨日，陈先生专门送来锦旗，向青山警方表示感谢。“钱被转走了，钱被转走了……”8月29日晚8时30分许，一对父子突然来到青山区钢花派出所，神情慌张，嘴里不停念叨。民警夏小平一边安抚二人，一边询问情况。来报案的是26岁的陈先生及其父亲。据介绍，当晚，陈先生的手机突然收到银行发来的提示短信，称卡上的11.68万元已转出。
很快，一个陌生手机号打来电话、发来短信，对方自称是某购物网站的客服，并询问其是否买过游戏点卡、是否本人操作。陈先生觉得事出蹊跷，当即和父亲来报警。
在派出所，骗子仍不断地给陈先生打来电话，企图套取动态验证码。民警当即要陈先生挂掉电话，也不要回复短信。随后，夏小平陪陈先生来到附近银行ATM机，故意输错三次密码，将银行卡暂时冻结。接着，又指导陈先生登录网上银行，故意输错密码，网上银行也被暂时冻结。
最后，他又指导陈先生拨打银行客服电话，将银行卡挂失。8月30日一早，夏小平陪陈先生来到银行网点，顺利将11.68万元转回。
昨日，武汉市公安局防范电信网络诈骗犯罪专班民警介绍，该案中，受害人个人信息被泄露，犯罪分子利用受害人网银操作资金，将储蓄账户的钱转入“投资理财”栏目下的保证金管理账户，让受害人误以为钱被转走，引起受害人恐慌；接着，犯罪分子冒充网站客服提出退款，此时便会向受害人索要动态验证码；一旦获取动态验证码，骗子就会立即通过网银划转大笔资金。
“银行卡密码和动态验证码，是实现网银转账的关键，任何时候都不要泄露。”民警提醒道。